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    雲縣議長沈宗隆涉賄交保檢抗告 台南高分院發回更裁

    雲林縣議長沈宗隆涉收賄案200萬元交保，雲林地檢署13日提抗告，台南高分院今天（15日）撤銷雲林地方法院裁定發回。（資料照）

    雲林縣議長沈宗隆涉收賄案200萬元交保，雲林地檢署13日提抗告，台南高分院今天（15日）撤銷雲林地方法院裁定發回。（資料照）

    2023/03/15 20:04

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議長沈宗隆疑涉收受達德集團賄賂案，檢方聲押6人，雲林地方法院10日裁定只有達德潘姓前執行長收押，沈宗隆等人交保或飭回，雲林地檢署以沈及鍾姓包商有串證、減證之虞，13日提出抗告；台灣高等法院台南分院今天認為抗告有理，撤銷雲林地院裁定發回，法院將於今晚9點半開庭。

    雲林地檢署日前偵辦達德集團涉嫌行賄案，調查發現，該集團在2020年準備在雲林設立風機發電，因地方人士、部分議員反對，竟涉嫌透過下包廠商、白手套，以高報工程款夾帶賄款方式，向沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人行賄，共計2600多萬元。

    檢方訊後，向法院聲押沈宗隆、王又民、潘男及王又民的助理游女、潘男的妻子游女（游姓助理胞妹）及鍾姓包商，其他涉案人許留賓、黃文祥各30萬，達德前王姓董事長100萬、曾姓及廖姓主管分別15萬及20萬元交保。

    法院10日凌晨裁定潘男收押，沈宗隆200萬元、鍾姓包商100萬、王又民50萬及潘妻6萬元交保，游姓助理飭回。

    檢方認為此案屬重大案件，法院卻未以合議庭進行審理，實不合理，且沈與鍾姓包商在審理過程並未完整交代案情，且2人有高度串證、滅證及逃亡可能性，因此提出抗告。

    台南高分院審理後認為檢方抗告有理，撤銷雲林地院原裁定發回，雲林地院預計今晚9點半開庭。

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