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    首頁　>　社會

    寄居男遭辱怒推友人妻墜3米深水溝致死 檢方聲請羈押

    李姓男子（圖右）因與提供寄居處陳姓友人的廖姓妻子常有口角，昨晚雙方爆發肢體衝突，李男涉嫌將廖女推落住家後方3公尺深排水溝致死，被捕後移送檢方偵辦。（記者魏瑾筠翻攝）

    李姓男子（圖右）因與提供寄居處陳姓友人的廖姓妻子常有口角，昨晚雙方爆發肢體衝突，李男涉嫌將廖女推落住家後方3公尺深排水溝致死，被捕後移送檢方偵辦。（記者魏瑾筠翻攝）

    2023/03/15 20:13

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕57歲李姓男子長期寄居桃園市中壢區66歲陳姓友人家中，卻多次與陳男的42歲廖姓妻子發生口角，2人昨晚又爆發口角演變成肢體衝突，雙方從家中扭打到外面，廖女被李男推落3公尺深排水溝，送醫不治。警方據報逮捕李男依涉犯殺人罪嫌送桃園地方檢察署偵辦，檢察官今天會同法醫相驗，將於明天下午解剖複驗，李男經檢察官複訊後，今晚7點30分許向法院聲請羈押禁見。

    警方調查，李男與陳男夫妻認識逾20年，未婚的李男23年前經商失敗，近13年長期寄居陳男位於中壢區透天厝住家，平常會幫忙打掃家務，然而多年來，廖女看不慣李男寄居家中，認為李男「無路用」，多次出言羞辱，雙方經常發生口角衝突。

    昨晚8點左右，李男與廖女再生口角，繼而爆發全武行，2人從家中1樓客廳扭打到透天厝後方時，李男失控將廖女推落深達3公尺深排水溝；廖女養子聞聲下樓查看，見狀急忙報案，消防局救護人員到場將廖女送醫，但到院前已無呼吸心跳，送到聯新國際醫院急救宣告不治。

    警方逮捕李男偵訊時，李對於犯行坦承不諱，檢警今天下午完成相驗，初步認定廖女身體有多處擦、挫傷，無明顯外傷，詳細死因仍待明天解剖複驗釐清。

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