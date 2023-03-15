為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    故宮10萬張高階數位圖檔外流 士檢分「他」字案調查

    國立故宮博物院近10萬張文物高階數位圖檔外流，且於中國各大平台賤賣或提供免費下載。調查局昨日已赴故宮勘查系統電磁紀錄，以追查圖檔外流原因，士林地檢署今天表示，全案已分「他」字案，朝妨害電腦使用罪嫌方向偵辦中。（資料照）

    國立故宮博物院近10萬張文物高階數位圖檔外流，且於中國各大平台賤賣或提供免費下載。調查局昨日已赴故宮勘查系統電磁紀錄，以追查圖檔外流原因，士林地檢署今天表示，全案已分「他」字案，朝妨害電腦使用罪嫌方向偵辦中。（資料照）

    2023/03/15 16:21

    〔記者溫于德／台北報導〕國立故宮博物院近10萬張文物高階數位圖檔外流，且於中國各大平台賤賣或提供免費下載。調查局昨日已赴故宮勘查系統電磁紀錄，以追查圖檔外流原因，轄區士林地檢署今天表示，全案已分「他」字案，朝妨害電腦使用罪嫌方向偵辦中。

    故宮副院長黃永泰表示昨受訪表示，去年6月發現高階圖檔外流，8月12日政風室啟動行政調查，今年1月3日調查報告核定，2月16日經專業人員考核委員會討論後決議，核予林姓研究人員申誡1次。

    另外，到目前為止，中國「百度」、「淘寶」等大型平台，隨便打上「台北故宮 高清」等關鍵字，甚至無需上大型平台，相關的關鍵字一樣可以看到，每筆700張不到5元人民幣，甚至提供免費下載的高階數位檔案。

    對此，黃永泰表示，將由行銷業務處儘快研議相關禁止辦法或採法律途徑處理。故宮本身昨也透過新聞稿說明，「擬」洽請法律顧問向淘寶網、書格網平台等提出下架主張，或提出訴訟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐騙防不勝防 立院民眾黨團籲政府多管齊下
    2023/03/15 10:12

    詐騙防不勝防 立院民眾黨團籲政府多管齊下
    故宮國寶數位圖檔外流淘寶賤賣 調查局立案實地勘查電磁紀錄
    2023/03/14 14:07

    故宮國寶數位圖檔外流淘寶賤賣 調查局立案實地勘查電磁紀錄

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    【藝術文化】故宮年度國際借展梵蒂岡宗座圖書館珍藏今日開展
    2023/03/11 05:30

    【藝術文化】故宮年度國際借展梵蒂岡宗座圖書館珍藏今日開展
    【藝術文化】迎接新年走春潮 故宮邀民眾闖關集章探索國寶祕密
    2023/01/20 05:30

    【藝術文化】迎接新年走春潮 故宮邀民眾闖關集章探索國寶祕密

    喝兒茶素最多的綠茶 能降脂肪肝
    常常忘東忘西？ 故宮推桌遊助極輕度失智症患者自我療癒
    2022/12/27 15:07

    常常忘東忘西？ 故宮推桌遊助極輕度失智症患者自我療癒
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播