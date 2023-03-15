故宮10萬張高階數位圖檔外流 士檢分「他」字案調查

國立故宮博物院近10萬張文物高階數位圖檔外流，且於中國各大平台賤賣或提供免費下載。調查局昨日已赴故宮勘查系統電磁紀錄，以追查圖檔外流原因，士林地檢署今天表示，全案已分「他」字案，朝妨害電腦使用罪嫌方向偵辦中。（資料照）

2023/03/15 16:21

〔記者溫于德／台北報導〕國立故宮博物院近10萬張文物高階數位圖檔外流，且於中國各大平台賤賣或提供免費下載。調查局昨日已赴故宮勘查系統電磁紀錄，以追查圖檔外流原因，轄區士林地檢署今天表示，全案已分「他」字案，朝妨害電腦使用罪嫌方向偵辦中。

故宮副院長黃永泰表示昨受訪表示，去年6月發現高階圖檔外流，8月12日政風室啟動行政調查，今年1月3日調查報告核定，2月16日經專業人員考核委員會討論後決議，核予林姓研究人員申誡1次。

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另外，到目前為止，中國「百度」、「淘寶」等大型平台，隨便打上「台北故宮 高清」等關鍵字，甚至無需上大型平台，相關的關鍵字一樣可以看到，每筆700張不到5元人民幣，甚至提供免費下載的高階數位檔案。

對此，黃永泰表示，將由行銷業務處儘快研議相關禁止辦法或採法律途徑處理。故宮本身昨也透過新聞稿說明，「擬」洽請法律顧問向淘寶網、書格網平台等提出下架主張，或提出訴訟。

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