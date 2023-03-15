前頭屋鄉長江村貴存款增1353萬 「財產來源不明罪」起訴二審無罪

國民黨前苗栗縣議員江村貴於頭屋鄉長期間被控「公務員財產來源不明罪」，二審仍判決無罪。（資料照）

2023/03/15 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨前苗栗縣議員江村貴，被指控於頭屋鄉長期間，收受人事紅包各40萬元「賣官」，法院依貪污治罪條例「不違背職務收賄賂罪」判刑9年4個月定讞，苗栗地檢署於偵查期間，又發現他有1353萬餘元的財產來源不明，追加起訴「公務員財產來源不明罪」，苗栗地方法院認為這是他投資中國清潔公司等收入而判決無罪，高等法院台中分院也持相同見解而判無罪，除非有適用「刑事妥速審判法」的狀況，否則此案判決確定。

判決書指出，江村貴被指控擔任頭屋鄉長時「賣官」，收受2名爭取鄉公所清潔隊員職缺的人事紅包各40萬元，苗栗地院、台中高分院皆依貪污治罪條例「不違背職務收賄賂罪」判刑9年4月、褫奪公權5年，三審最高法院於去年7月駁回上訴，全案定讞，其議員職務也於判決確定後解職。

請繼續往下閱讀...

苗栗地檢署偵查時，發現他於2016年1月至2018年12月底的3年期間，包括中華郵政、台灣銀行等帳戶，有高達2188萬餘元的財產，扣除他收取85萬元的賄款、投資蘇州元鼎清潔有限公司的3年紅利750萬元（每年為人民幣50萬元，以地下匯兌方式匯入），尚有1353萬餘元的增加現金，與他的收入顯不相當，觸犯貪污治罪條例第6條的「公務員財產來源不明罪」，不過，苗栗地方法院一審判決無罪，檢方上訴二審。

江村貴答辯說，他尚未擔任鄉長前，就已經有投資餐廳、2家公司等，在大陸蘇州、廈門也有投資，這些錢都有合法、明確來源，包含他介紹清潔公司工作給兄弟姊妹，後來他擔任鄉長，持股不能超過10％，所以改任「公司顧問」，他的胞弟把公司獲利作為佣金轉給他，另外還有向友人借款，金額都是好幾百萬元，另外還有會錢、地下簽賭、投資餐廳或私人公司的錢進出，但都是以地下匯兌或現金方式直接拿給他等等。

二審認為，江村貴於這段期間申報的薪資等收入是545萬餘元，他是台灣兩家清潔公司負責人，擔任頭屋鄉鄉長期間，從兩公司獲得租賃所得、顧問費，共計822萬餘元，另外，投資中國蘇州立盟清潔有限公司，用地下匯兌匯至台灣約792萬元，合計達2160萬餘元。

法官認為，2160萬餘元比起檢方指控的1353萬餘元「來源不明財產」，顯已超過，沒有「顯不相當」情形，不構成「公務員財產來源不明罪」，據此判決無罪，依「刑事妥速審判法」規定，除非有判決所適用之法令牴觸憲法等狀況，檢方才能上訴三審，否則全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法