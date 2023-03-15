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    男控不當執法 桃警公布密錄器畫面

    王男指控遭謝姓男子辱罵「三字經」、持茶杯砸到頭破血流，衣服沾滿血跡，連手機都因沾血開不了機。（擷取自臉書社團桃園爆報）

    王男指控遭謝姓男子辱罵「三字經」、持茶杯砸到頭破血流，衣服沾滿血跡，連手機都因沾血開不了機。（擷取自臉書社團桃園爆報）

    2023/03/15 12:03

    記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市王姓男子在臉書、PTT爆料，13日他在桃園區南平路一間越式料理店用餐，遭流氓以「三字經」問候、持茶杯砸破頭，鮮血沾滿衣服及手機，桃園警分局同安派出所員警不當執法，讓完全沒受傷的流氓好好地坐在店內，他血流不止卻被壓制在店外冰箱上；警方今天公布3段現場密錄器，澄清當時王男與謝姓男子發生口角、肢體衝突，員警到場避免兩人衝突再升高，才將兩人分隔在店內、外，後續也依法將謝男移送法辦。

    王男指控，13日晚間6點多他在餐廳用餐，當時餐廳已經滿位，謝男一進來就指著單坐一桌的他連罵「三字經」，他起身拿餐具時又遭謝男「問候」，接著就被動手拿茶杯砸破頭。後續警方到場還不當執法，完全沒受傷的謝男好好地坐在店內，他受傷流血不止，衣服滿滿血跡，手機因沾血無法開機，被員警以「情緒激動」為由壓制在店外冰箱，跟店家拿衛生紙要止血，警察都不允許，熱心民眾提供濕紙巾，還被警察威脅要以妨害公務送辦。

    王男又指控，他要求同安所提供壓制他的員警資料被拒，在派出所作筆錄時拍下該名員警，被做筆錄的女警要求刪除，警方要他自己去申訴，隔天桃園警分局督察組來電，又要他提供員警姓名、編號，他質疑申訴過程得繞一大圈，警方可有足夠時間銷毀密錄器，加上店家沒有監視器畫面，他希望透過臉書、PTT徵求案發當下民眾錄影。

    警方今天公布3段現場密錄器，員警到場後2人仍在隔空叫罵，王男指著謝男說「他打我」，員警先要雙方不要衝突、由警方處理，並通知救護車到場，雙方似乎都有喝酒，謝男不斷對王男嗆聲，另名員警則將王男隔到店外，王男之後在店外控員警「一直跳針、要辦我」，並要求進到店內拿東西，員警則請店家協助拿取，要王男上救護車先到醫院處理傷口。

    警方回應，員警到場後為避免衝突態勢再提升，將兩人隔開分別詢問，經了解，謝男酒後進入店內，與王男因座位問題發生爭執，後續王男先行到醫院治療，員警將謝男帶返所，依傷害、恐嚇及妨礙名譽罪嫌送辦；警方也重申，絕不容許任何人以暴力手段製造事端，違法者必將嚴究法辦。

    警方帶回涉嫌動手的謝男，訊後依傷害、恐嚇及妨礙名譽罪嫌送辦。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方帶回涉嫌動手的謝男，訊後依傷害、恐嚇及妨礙名譽罪嫌送辦。（記者鄭淑婷翻攝）

    王男指控遭謝姓男子辱罵「三字經」、持茶杯砸到頭破血流，衣服沾滿血跡，連手機都因沾血開不了機。（擷取自臉書社團桃園爆報）

    王男指控遭謝姓男子辱罵「三字經」、持茶杯砸到頭破血流，衣服沾滿血跡，連手機都因沾血開不了機。（擷取自臉書社團桃園爆報）

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