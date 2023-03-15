為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    亂刀砍死伯母！兇手辯殺「複製人」 一審判刑13年

    胡姓男子持刀砍殺伯母慘死，台南地院判刑13年。（資料照）

    胡姓男子持刀砍殺伯母慘死，台南地院判刑13年。（資料照）

    2023/03/15 10:58

    〔記者王俊忠／台南報導〕2022年8月8日上午，台南市善化區一名49歲的胡姓男子到善化區73歲的李姓伯母住處，持大型砍刀猛砍李婦的頭、頸及手部等多處，導致李婦血流如注、當場慘死。檢方依殺人罪嫌起訴，胡嫌在法院開庭雖坦承殺人，但堅稱砍殺的是複製人。台南地院今上午依殺人罪判胡嫌13年徒刑，並認定胡患有思覺失調症，日後在服刑之前需強制接受監護治療5年。

    有傷害前科的胡男，於2022年8月8日上午8點10分許，持大型砍刀到伯母李婦位於善化區的三合院住處，胡男看到李婦與一名同住的胡蘇女子都在屋簷下乘涼休息，他就持砍刀朝李婦頭、頸部一陣揮砍，砍斷李婦的頸椎、左頸動靜脈、下頷骨與手掌骨，當場慘死。

    在李婦一旁的胡蘇女子對胡嫌說：「我跟你又沒有怎麼樣，你為何要殺我」等語，胡嫌就持刀徒步離開現場。警方獲報後循線逮捕胡嫌。

    收押中的胡嫌，今上午被提到台南地院耹聽宣判，台南地院合議庭宣判時表示，胡嫌經鑑定患有思覺失調症，因再犯率高，所以諭知日後判刑確定在服刑之前，必須先到適當的監護處所接受治療5年，此案還可上訴。合議庭法官詢問胡嫌時，胡嫌面無表情的說出「了解」兩字。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國男子揮刀連奪6命！ 當地人驚爆：被貪官逼上絕路......
    2023/01/20 20:53

    中國男子揮刀連奪6命！ 當地人驚爆：被貪官逼上絕路......
    見女友帶男人回家怒火中燒！醋男刺傷情敵 一審判刑7年
    2023/01/05 11:11

    見女友帶男人回家怒火中燒！醋男刺傷情敵 一審判刑7年

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    嘉義男找不到前妻狂砍她老闆 檢方聲押獲准
    2022/11/27 08:37

    嘉義男找不到前妻狂砍她老闆 檢方聲押獲准
    鄰居持刀劈頭割頸10多刀 被害人：他邊砍邊喊「神經病殺人不會判死」
    2022/11/24 18:56

    鄰居持刀劈頭割頸10多刀 被害人：他邊砍邊喊「神經病殺人不會判死」

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    恐怖！日本男遭砍慌忙奔逃 越南女持刀殺進警察署
    2022/09/05 15:08

    恐怖！日本男遭砍慌忙奔逃 越南女持刀殺進警察署
    南港街頭凶殺！3天前才獲保護令 她辭工作仍逃不過恐怖情人
    2022/08/29 23:38

    南港街頭凶殺！3天前才獲保護令 她辭工作仍逃不過恐怖情人
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播