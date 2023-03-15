亂刀砍死伯母！兇手辯殺「複製人」 一審判刑13年

胡姓男子持刀砍殺伯母慘死，台南地院判刑13年。（資料照）

2023/03/15 10:58

〔記者王俊忠／台南報導〕2022年8月8日上午，台南市善化區一名49歲的胡姓男子到善化區73歲的李姓伯母住處，持大型砍刀猛砍李婦的頭、頸及手部等多處，導致李婦血流如注、當場慘死。檢方依殺人罪嫌起訴，胡嫌在法院開庭雖坦承殺人，但堅稱砍殺的是複製人。台南地院今上午依殺人罪判胡嫌13年徒刑，並認定胡患有思覺失調症，日後在服刑之前需強制接受監護治療5年。

有傷害前科的胡男，於2022年8月8日上午8點10分許，持大型砍刀到伯母李婦位於善化區的三合院住處，胡男看到李婦與一名同住的胡蘇女子都在屋簷下乘涼休息，他就持砍刀朝李婦頭、頸部一陣揮砍，砍斷李婦的頸椎、左頸動靜脈、下頷骨與手掌骨，當場慘死。

請繼續往下閱讀...

在李婦一旁的胡蘇女子對胡嫌說：「我跟你又沒有怎麼樣，你為何要殺我」等語，胡嫌就持刀徒步離開現場。警方獲報後循線逮捕胡嫌。

收押中的胡嫌，今上午被提到台南地院耹聽宣判，台南地院合議庭宣判時表示，胡嫌經鑑定患有思覺失調症，因再犯率高，所以諭知日後判刑確定在服刑之前，必須先到適當的監護處所接受治療5年，此案還可上訴。合議庭法官詢問胡嫌時，胡嫌面無表情的說出「了解」兩字。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法