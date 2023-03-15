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    首頁　>　社會

    賊星該敗！鴛鴦盜1天2度偷同一宮廟香油錢落網

    劉男、范女2人前往頭屋鄉一間宮廟，由劉男以雙面膠帶、線繩自製的「釣錢」工具，涉嫌竊取功德箱內的香油錢，范女則負責把風。 （警方提供）

    劉男、范女2人前往頭屋鄉一間宮廟，由劉男以雙面膠帶、線繩自製的「釣錢」工具，涉嫌竊取功德箱內的香油錢，范女則負責把風。 （警方提供）

    2023/03/15 10:01

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉一間宮廟報警香油錢遭竊，警方透過廟內監視器影像發現是一對男女竊賊所為，展開追查，並研判可能會再度犯案，請廟方多加提防；當天晚間，這對竊賊果真再度上門偷，警獲報後迅速趕往，將2人逮獲，當場起獲犯案工具及一張百元鈔贓款，查出2人是男女朋友。警訊後，全案依加重竊盜罪嫌將這對鴛鴦盜送辦。

    苗栗警分局表示，竊賊為32歲劉姓男子與43歲范姓女子，2人為男女朋友關係、皆無業，稱因缺錢花用，臨時起意竊取廟內香油錢。劉男、范女2人於9日上午前往頭屋鄉一間宮廟，由劉男以雙面膠帶、線繩自製的「釣錢」工具，涉嫌竊取功德箱內的香油錢，范女則負責把風。

    當天下午，被害宮廟人員發現香油錢遭竊，報警處理。警方除展開追查，並研判可能會再度犯案，請廟方多加提防。結果，真如警方的預判，當晚這對男女竊賊再度前往被害宮廟，以同樣手法犯案。

    但這回廟防人員早有準備，立即通報警方趕赴到場，將2人逮捕，並從劉男身上查獲一張百元鈔及自製「釣錢」工具。惟劉男還狡辯百元鈔是他的工資，只是剛好黏在工具上面而已，讓員警也哭笑不得。

    警方表示，舉頭三尺有神明、法網恢恢疏而不漏，警方提醒宮廟應加裝監視系統，並適當裝設功德箱防竊等設備，每日清點香油錢，避免成為宵小覬覦目標，同時呼籲民眾如發現可疑人、事、物時，可提供情報或立即撥打110電話向警方報案，在警民雙方的合作下，共同維護地區治安環境。

    這對男女竊賊當晚再度前往被害宮廟，以同樣手法犯案，當場被警方逮獲，依法送辦。 （警方提供）

    這對男女竊賊當晚再度前往被害宮廟，以同樣手法犯案，當場被警方逮獲，依法送辦。 （警方提供）

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