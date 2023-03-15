為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    軍人在部隊上網簽賭全否認 法官批敗壞軍紀判拘役50日

    洪姓軍人與同僚在部隊內上網簽賭卻否認犯行，台南高分院判處洪員拘役50日。（資料照，記者王俊忠攝）

    洪姓軍人與同僚在部隊內上網簽賭卻否認犯行，台南高分院判處洪員拘役50日。（資料照，記者王俊忠攝）

    2023/03/15 05:49

    〔記者王俊忠／台南報導〕2020年10月至11月間在國內某軍團營部連服役的洪姓、林姓（緩起訴）兩名軍人，涉在營區內共謀賭博，林員拿洪員提供的手機上網到運動網站，1次以1千元至2千元不等金額下注簽賭，兩人約定互負盈虧。因洪員犯後否認賭博犯行，二審法官批判他在軍隊賭博、敗壞軍紀，不知悔改，判洪拘役50日確定，得易科罰金。

    判決指出，洪姓、林姓兩名軍人明知「鴻運運動網」是以各項職業球賽的賽事結果作為賭博標的，兩人約定共負盈虧，在台南的軍隊營區內，由洪員提供其手機給林員，再由林員以手機上網到鴻運運動網站，每次以1千元到2千元不等的金額下注簽賭，賭贏了，賭博網站會把彩金匯給林員帳戶；若賭輸，下注金就歸簽賭網站。

    因一審也判洪員拘役50日，洪上訴主張，林員是他的親戚及小時候玩伴，就不疑有他，把手機與網路、個資借給林員，林員跟他說是要登入一般遊戲網站，不知林登入的是賭博網站，他發現手機有賭博網站，即向部隊長官舉發，才能偵破此案。

    台南高分院合議庭法官傳訊被告洪員與證人查出，洪員自始即知情並同意參與在鴻運運動網上註冊，並與林員約定兩人互負盈虧；洪員自己也坦認有與林員約定好要共同賭博分紅，只是林員事後沒有依約定分配，且如手機上網的是合法線上遊戲，何必綁定金融機關帳戶，顯然參與的是賭博網站。

    法官還查出林員拿洪員手機上網下注，每隔1週，簽賭網站會以line發送對帳單到洪員手機，洪不需帳號密碼，可輕易知悉對帳單內容，他並未對此表達任何反對意見，足見洪員從一開始就知道要與林員共同在賭博網站下注簽賭，洪是直到虧損遭到催討賭債時，才提出檢舉並推稱不知情，這辯解難以採信，二審認定洪與林兩人都是參與賭博的共同正犯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    退伍軍人揪團赴中參加黃埔校慶 黃暐瀚要小英今年務必做「這件事」
    2023/03/15 00:05

    退伍軍人揪團赴中參加黃埔校慶 黃暐瀚要小英今年務必做「這件事」
    士官撫摸女同袍私處 她隱忍1年退伍當天提告
    2023/03/10 22:36

    士官撫摸女同袍私處 她隱忍1年退伍當天提告

    宏匯廣場春季展售會開跑 新櫃開幕強勢登場
    金門警跨海攜手台中警 搗破海撈「900億」假投資博弈網站
    2023/03/06 21:48

    金門警跨海攜手台中警 搗破海撈「900億」假投資博弈網站
    靠「軟實力」賺觀光財 泰國動物格鬥賭博將合法化
    2023/03/01 06:16

    靠「軟實力」賺觀光財 泰國動物格鬥賭博將合法化

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    職業賭場與計程車「異業結盟」 高雄警攻堅逮27人
    2023/02/20 10:40

    職業賭場與計程車「異業結盟」 高雄警攻堅逮27人
    一句親切問候「辛苦了」 偽裝賭客員警輕易破獲賭場
    2023/02/12 14:03

    一句親切問候「辛苦了」 偽裝賭客員警輕易破獲賭場
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播