軍人在部隊上網簽賭全否認 法官批敗壞軍紀判拘役50日

洪姓軍人與同僚在部隊內上網簽賭卻否認犯行，台南高分院判處洪員拘役50日。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/03/15 05:49

〔記者王俊忠／台南報導〕2020年10月至11月間在國內某軍團營部連服役的洪姓、林姓（緩起訴）兩名軍人，涉在營區內共謀賭博，林員拿洪員提供的手機上網到運動網站，1次以1千元至2千元不等金額下注簽賭，兩人約定互負盈虧。因洪員犯後否認賭博犯行，二審法官批判他在軍隊賭博、敗壞軍紀，不知悔改，判洪拘役50日確定，得易科罰金。

判決指出，洪姓、林姓兩名軍人明知「鴻運運動網」是以各項職業球賽的賽事結果作為賭博標的，兩人約定共負盈虧，在台南的軍隊營區內，由洪員提供其手機給林員，再由林員以手機上網到鴻運運動網站，每次以1千元到2千元不等的金額下注簽賭，賭贏了，賭博網站會把彩金匯給林員帳戶；若賭輸，下注金就歸簽賭網站。

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因一審也判洪員拘役50日，洪上訴主張，林員是他的親戚及小時候玩伴，就不疑有他，把手機與網路、個資借給林員，林員跟他說是要登入一般遊戲網站，不知林登入的是賭博網站，他發現手機有賭博網站，即向部隊長官舉發，才能偵破此案。

台南高分院合議庭法官傳訊被告洪員與證人查出，洪員自始即知情並同意參與在鴻運運動網上註冊，並與林員約定兩人互負盈虧；洪員自己也坦認有與林員約定好要共同賭博分紅，只是林員事後沒有依約定分配，且如手機上網的是合法線上遊戲，何必綁定金融機關帳戶，顯然參與的是賭博網站。

法官還查出林員拿洪員手機上網下注，每隔1週，簽賭網站會以line發送對帳單到洪員手機，洪不需帳號密碼，可輕易知悉對帳單內容，他並未對此表達任何反對意見，足見洪員從一開始就知道要與林員共同在賭博網站下注簽賭，洪是直到虧損遭到催討賭債時，才提出檢舉並推稱不知情，這辯解難以採信，二審認定洪與林兩人都是參與賭博的共同正犯。

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