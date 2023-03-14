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    蝦毀！想賣靈骨塔位要300萬手續費 警戳破受害人搪塞詞

    台南市警一分局莊敬派出所員警阻擋陳男被騙。（圖由警方提供）

    台南市警一分局莊敬派出所員警阻擋陳男被騙。（圖由警方提供）

    2023/03/14 11:48

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第一分局員警於13日下午接獲轄區金融機構通報指有位客戶要提領300萬元現金，情況有異，兩名員警到場，45歲的陳姓男子支吾其詞說這筆錢要用於修繕房子，當員警說要訪查其修繕房地時，陳男才吐露說想賣掉投資的靈骨塔位，對方說要300萬元手續費。警方馬上戳破這是騙局！

    南市警一分局莊敬派出所巡佐王志義、警員吳易霖獲報到場，得知陳男要提領300萬元現金、並稱是要作為房屋修繕裝潢費用。因為提領金額巨大，員警不敢大意，王、吳2員警仔細提問房屋修繕地點及委請當地派出所派員前往查看後，才戳破陳男的搪塞說詞。

    陳男吐露實情說，他想把之前投資的納骨塔位賣出，但苦無門路，最後被詐騙集團盯上、與其聯繫，誆稱可以協助高價賣掉納骨塔位，但因買賣手續繁雜，需先支付300萬元台幣手續費才能做後續處理；對方還教陳男如到銀行，行員詢問提領款項用途時，可以辯稱是房屋修繕裝潢所需的費用，避免讓行員起疑。

    陳男信以為真，就到銀行準備提款，所幸行員敏銳察覺陳男談話間神色有異、及時通報警方，並在警方與行員耐心勸說下，陳男終於恍然大悟，停止提領手續，免於失財300萬元。

    南市警一分局莊敬所提醒民眾，詐騙手法層出不窮，過去常見的靈骨塔詐騙竟又重新浮出檯面，民眾除應隨時提高警覺，更不可輕易相信他人的花言巧語，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，維護自身及財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台南市警一分局莊敬派出所巡佐王志義（右者）、警員吳易霖（左者）。（圖由警方提供）

    台南市警一分局莊敬派出所巡佐王志義（右者）、警員吳易霖（左者）。（圖由警方提供）

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