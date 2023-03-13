媽媽比女兒了解詐騙手法 機警處理保住女兒積蓄

警方勸說蔡姓護理師（坐者），她的媽媽也幫腔（站者）。（中興警分局提供）

2023/03/13 10:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投1名護理師，有人主動加她的line，聲稱自己是「中海地產」員工，有股票的購買名額可以獲利，不用先付錢，後來打電話告知股票賣掉獲利，須先繳稅30萬元給國稅局，護理師深信出門匯款，其母聽到女兒對話絕對發現是詐騙，趕緊去中興派出所報案，員警陪其母到郵局力勸護理師，才阻止護理師匯款。

39歲的蔡姓護理師是在3月初發現有人主動加她line，先跟她聊天，讓蔡女卸除心防，該男每天殷勤問候聊天，接著就在無意間聊起有一支股票名額，保證高額獲利，不用先給錢，賺錢了再分給她錢。

請繼續往下閱讀...

前幾天這名男子告訴蔡女，這支股票賣掉賺了不少錢，會把她賺的部份匯給她，不過必須先繳個人所得稅給國稅局，蔡女心想繳稅30萬，但是獲利是稅款的好幾倍，於是答應先去匯款繳稅。

蔡女的媽媽聽到女兒跟人電話對話，越想越不對，這種手法就是媒體常在報導的方式，看女兒帶著皮包急忙外出後，趕緊到中興派出所報案。由她帶警方到郵局找女兒。

當時抽了號碼牌還在等候匯款的蔡女見到媽媽和警察找來，怪媽媽大驚小怪，派出所員警跟她解說詐騙集團的手法，買股票就是其一，蔡媽媽也適時幫腔，蔡女頓時清醒。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

媽媽比女兒更了解詐騙手法，感覺當護理師的女兒被詐騙，火速到中興派出所報案。（中興警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法