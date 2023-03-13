美語補習班課程因疫情縮水 學員求償勝訴繳15萬獲判賠44萬

地球村美語員林分公司。（記者顏宏駿攝）

2023/03/13 13:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣4位民眾到「地球村美語—員林分公司」學美語，補習班標榜「保證互動教學」、「可自由參加線上教學」，但國內爆發疫情，2021年5月發佈三級警戒，補習班以防疫為由將課程全數改「線上教學」，即使該年7月降為二級警戒仍無實體課程，學員認為補習班違約，遂向縣府申訴，雙方協調失敗，補習班依「剩餘時數比例」退還學費，並取消4名學員資格，學員不服向彰化地院提出損害賠償告訴。

該案日前在彰化地院審理終結，法官認為，當疫情降為二級警戒時，補習班就應回歸原有契約規定的實體上課，不應曲解防疫的行政命令，以防疫為由，自行變更課程內容，而當學員提出異議，理應用其它適當方式處理，而非直接開除，因此判決補習班敗訴，全案仍可上訴。

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此案的2名學生花15萬8千元購買6年期課程的，上了約1年半課程，分別可獲44萬9千多元、43萬5千多元賠償，另2名學生花8萬4900元買3年課程，上了約1年被解約，可獲26萬6千多元、21萬7600元的賠償。補習班因片面違約付出沉痛的代價，係因法官接受學生的賠償計算標準，即「剩餘的課堂」學生必須到坊間市場尋找替代服務，而疫情之後，實體課的行情價為每年4萬4000元，線上課程每年為3萬元，等於補習班必須以每年7萬4000元賠償他們「未獲得服務」的損失。

判決書指出，地球村英語補習班員林分公司，廣告宣稱專業師資、教學活潑，「保證互動教學」，學員可自由選課，也可線上學習，一次繳費，於期限內可英、日、韓語無限上課，原告4名學生週週滿堂上課，不料2021年5月國內發生武漢肺炎，三級警戒發佈，所有課程改為線上教學，2個月後雖降為二級警戒，校方以防疫為由仍持續線上教學，直到12月12日才實施實體教學，但原本每週有100堂實體課縮水到12堂。

學生表示，他們能體諒校方在三級警戒所採取的「線上教學」應急措施，但疫情紓緩降級，仍只有線上課程可選，補習班的說法「配合政府防疫政策，線上吃到飽，課程更多元、豐富」，但學生認為，依教育部頒布的「短期補習班因應Covid-19防疫管理指引」均無「以線上教學」為原則，他們認為，業者為節省成本，用防疫為藉口，片面變更課程內容以達到節省成本的目的。

補習班表示，因應疫情，他們做課程調整，是為避免群聚造成防疫破口，致令疫情規模擴散，危及社區安全之措施，也使學員安全無虞上課。原告等人堅拒配合線上及實體課程分流之防疫措施，在不得已之下，他們僅能依教育部函令及行政院消費者保護會所頒「有關短期補習班因應疫情之消費權益說明」規定辦理退費給原告等4人。補習班還說，疫情之後，他們提供的線上課程更豐富，每週美語363堂、日語247堂、韓語48堂，合計658堂，比原本課程時數多出好幾倍，到12月也有實體課程，但原告不願接受，強指他們「惡意違約」，令人無法接受

學生卻表示，疫情發生後，補習班強要他們轉換成「線上吃到飽」，問題是疫情降為二級警戒時，補習班就該應回歸原有契約規定的實體上課，更何況，所謂「線上課程」，其實是學員仍要到分校收看影片，全無互動教學之可能，時間僵硬且內容乏味，其所保證互動式教學蕩然無存。

法官指出，被告雖一直強調配合政府防疫才改為線上課程，但「短期補習班因應Covid-19防疫管理指引」從頒布以來不斷修正，從2019年10月21日的版本即無線上教學原則之規範，因此判原告勝訴。原告的課程是長期性、持續性，原本不僅有實體課程，線上課程也是免費的，如今補習班拒絕履行後續合約，原告若想獲得同品質的服務，就要花更多錢重新購買實體教學和線上教學課程，如此一來就有損失價差，原告依據民法第260條規定，請求被告給付未上課之退費差額，另取得實體課及線上課之差價及消費者保護法之違約懲罰金，為有理由，應予准許。

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