獨家》明仁會效應 竹聯幫「竹堂」也取消春酒

竹聯幫竹堂春酒請柬。（記者劉慶侯翻攝）

2023/03/12 09:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫「竹堂」堂口原訂今（12）日晚間6時30分在台北市中山區知名中餐廳舉辦春酒宴，預計席開40桌；台北市警方昨日得知，晚間緊急透過管道勸阻施壓，竹堂今日臨時決定取消、延期。

據了解，竹聯幫「至堂」原訂昨日在台北市中山區盛大舉辦春酒宴，但在警方強迫壓下只得取消；「竹堂」則是目前第2個被台北市警方施壓取消餐會的竹聯幫轄下堂口。

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竹聯幫「竹堂」是昔日精神領袖陳啟禮實際掌權後所成立的分支堂口，算是幫內資深級堂口。但，「竹堂」一向低調，幾乎在江湖地面上甚少出頭，也罕有暴力事件發生，對外活躍度也低，因此在警方檔案資料上，「竹堂」看似空白一片。

警方表示，「竹堂」目前由绰號「強哥」的葉姓大哥主導，他是以「竹竹企業」董事長的名義，邀請黑白兩道各方人士今晚到台北市南京東路的聚馥園餐廳參加「竹堂」春酒宴。

由於「強哥」久未在江湖露面，台北市刑警大隊昨日得知對方將舉辦春酒宴，立刻通報轄管中山分局，共同透過管道要求對方延期舉辦或推屬，以免影響社會觀瞻。否則警方屆時將進行強勢查察。

「竹堂」收到警方訊息後，在各方考量下，為免在此時段「撞上警方槍口」，只得和餐廳方面取消訂席，台北市警方收到「善意回應」，也才鬆了一口氣。

竹聯幫竹堂春酒請柬。（記者劉慶侯翻攝）

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