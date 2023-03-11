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    玩命！74歲火爆翁國道急剎逼車、拉人狠揍 獲緩刑原因出爐

    林姓老翁在國道6號不滿趙姓駕駛人超車方式，竟急剎逼行、併行再拉人毆打。圖為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    林姓老翁在國道6號不滿趙姓駕駛人超車方式，竟急剎逼行、併行再拉人毆打。圖為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    2023/03/11 18:02

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕74歲林姓老翁開車在國道6號，因不滿43歲趙姓男子的超車方式，隨即開到趙男車子前踩剎車急減速，迫使對方急剎，趙男不理會要下國姓交流道，林翁併行逼迫對方停在出口處的槽化線上，再拉趙男下車毆打，南投地院將林翁以妨害公眾往來安全罪、強制罪，各判2個月徒刑，應執行3個月，宣告緩刑2年，但要向公庫支付3萬元。

    判決書指出，林姓老翁2021年11月26日的下午近4時，開車在國道6號東向9.5K東草屯路段，因不滿43歲趙姓男子超車方式，於是加速開到趙男車子的前面，並踩剎車緊急減速，迫使趙男緊急剎車，所幸未追撞林姓老翁的車子。

    趙男為了甩開林姓老翁，將車子開往內側車道，但林翁馬上跟上並與趙的車子併行，隨即搖下駕駛座車窗，指責趙男亂開車，並以手指示意趙男將車開向外側停在路肩。

    趙男不予理會，林姓老翁再度加速開到趙男車子的前方，趙男不想與其在國道玩命，但林姓老翁開到國6東向17公里處的國姓交流道出口處前，先在交流道出口處故意行駛至趙男的車輛前，再度踩剎車急減速，致趙男被迫剎車，他要趙男停在交流道出口處的槽化線上，趙男被迫停下，而林姓老翁停在趙男車子後方，隨即下車走到趙男的駕駛座旁，徒手毆打及腳踹趙男，致趙男臉、頭皮、頸部挫傷，嘴巴破皮流血。

    火爆的林姓老翁怒氣未消，抓住趙男衣領說：「像你這種人，把你丟下去剛好」，並作勢將趙男拉向護欄邊，破口大罵三字經，林姓老翁瘋狂行徑，嚇壞行經的駕駛人並報案。

    林姓老翁被起訴後，向南投地院法官表示悔意，雙方達成調解，林翁也賠償趙男，法官將林翁以妨害公眾往來安全罪，判處有期徒刑2月。另以強制罪名，處有期徒刑2個月，合併應執行3個月。法官念在他沒有前科，也與對方和解賠償，加上家中有50多歲身心障礙兒子需撫養，因此宣告緩刑2年，但須向公庫支付3萬元。

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