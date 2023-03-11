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    抓到了！台男與失聯移工11人合夥 偷走3噸蒜頭被逮

    台男與失聯移工11人組竊蒜集團， 偷走3噸蒜頭被逮，（記者詹士弘翻攝）

    台男與失聯移工11人組竊蒜集團， 偷走3噸蒜頭被逮，（記者詹士弘翻攝）

    2023/03/11 17:10

    〔記者詹士弘／雲林報導〕目前已是雲林蒜頭採收季節，北港、水林農田水利會灌溉大排旁的蒜頭陸續傳出遭竊，警方調出北港上百支路口監視系統畫面，鎖定兩男涉有重嫌，昨天見時機成熟，啟動抓賊，破獲台男與失聯移工11人竊蒜集團，共偷走3噸蒜頭，本國籍主嫌聲押獲准。

    北港分局長陳宏平指出，每年蒜頭採收季節，分局均成立「護蒜專案」，傳出大蒜被竊後，指示偵查隊及案發派出所共組專案小組積極偵辦，經專案小組調閱上百支路口監視系統畫面，分析、比對後，鎖定黃、陳2嫌涉有重嫌，深入調查後發現2嫌夥同持觀光護照來台的外國觀光客及失聯移工共組竊蒜集團實施竊盜。

    專案小組與雲林縣、嘉義市專勤隊共組專案，並報請檢察官林柏宇指揮偵辦，經聲請搜索票及拘票，昨天時機成熟，動員25名員警。當場拘提黃、陳2嫌及持觀光護照來台的外國觀光客及失聯移工共計11名，並於黃嫌住宅查扣遭竊蒜頭3050公斤及作案車輛1部及犯案做案工具一批。

    警方調查發現，該集團利用深夜於荒郊野外，竊取民眾栽種於農田水利會灌溉大排旁的蒜頭，已以每公斤45元價格，售出400公斤蒜頭。

    台男與失聯移工11人組竊蒜集團， 偷走3噸蒜頭被逮，（記者詹士弘翻攝）

    台男與失聯移工11人組竊蒜集團， 偷走3噸蒜頭被逮，（記者詹士弘翻攝）

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