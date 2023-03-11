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    工作滿8年未申請升等 國立大學助理教授確定丟教鞭

    最高行政法院駁回余師上訴確定。（資料照）

    最高行政法院駁回余師上訴確定。（資料照）

    2023/03/11 16:54

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名余姓國立大學助理教授到校服務滿8年未申請升等，被校方的教師評審委員會認定違反專任教師聘約等規定，2017年間決議不續聘。余師不服，興訟想保工作，一審被台北高等行政法院駁回，二審最高行政法院亦判其敗訴，全案確定。

    判決指出，余師2009年到該校服務，最遲應於2017年提送升等案，惟到期前，他始終未提出升等申請，依照專任教師聘約第6條、新進教師限期升等辦法第4條規定，若到校服務滿8年仍未升等，恐丟工作。

    系、院、校3級教評會為此開會，討論後認為余師違反教師聘約且情節重大，決議通過不續聘。余師不服，申訴與訴願均被駁之後，提起行政訴訟，要求撤銷教評會決議。

    一審台北高等行政法院指出，教評會綜合審酌余員教學、研究及服務各方面表現後，認定違反聘約情節重大，明確記載於會議紀錄，同儕審查符合正當法律程序。

    北高行表示，余師到校服務滿6年後，校方就多次提醒要提送升等審查，惟余師仍未於法定期限內申請，可認定他明確知悉限期升等義務及未履行義務可能遭不續聘的效果，且沒有其他不可抗力因素導致無法於限期內提送升等審查，評議後駁回余師告訴。

    余師不服，提起上訴，二審最高行政法院認為，公立學校教師的聘用屬於行政契約關係，公立大學對所屬教師的不續聘措施，性質是行政契約，不是行政處分，應提起確認聘任法律關係存在之訴。

    最高行政法院表示，一審北高行雖然未闡明要求余師變更訴之聲明，但因駁回的結果並無違誤，校方的不續聘措施沒問題，不會影響判決結果，故予以維持，全案確定。

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