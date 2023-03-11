慣竊沒錢買酒就偷超商酒禮盒 已犯案20多起

邱姓男子貪杯，沒錢買酒時，四處找尋便利超商與雜貨店行竊，警方調查，昨天（10）日又在萬里加投的7-11便利超商店內，偷走店內高單價皇家禮炮洋酒回家喝；警方除將邱嫌將竊盜罪嫌送辦外，將擴大清查邱嫌是否還涉及其他刑案。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/11 11:38

〔記者林嘉東／新北報導〕邱姓男子愛喝酒，卻沒錢買酒，趁便利超商店員繁忙時，偷走店裡禮盒內高單價威士忌洋酒，再把空盒放回原處，掩人耳目。警方循線逮到他，發現他專偷高單價洋酒，已犯下20多起竊酒案。金山警方訊後，將他依竊盜罪嫌送辦，並呼籲商家提高警覺。

新北市金山區農會日前接連發生多起高單價威士忌禮盒遭竊案，竊賊只偷走禮盒內威士忌酒，留下空的禮盒，掩人耳目，直到店員盤點時才發現禮盒內空無一物，威士忌酒遭竊。

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金山派出所員警調閱店內監視器，認出竊賊是轄內邱姓慣竊後查出，邱嫌利用店員忙碌時，先將貨架上禮盒內的威士忌取出後藏於外套內，再將禮盒空盒放回原處，延遲被查獲的時間。

警方追緝邱嫌到案後調查，邱嫌貪杯，沒錢買酒時，四處找尋便利超商與雜貨店行竊，已在金山、萬里一帶便利超商犯下20多起竊案；其中，有多件是高單價威士忌。

警方調查，邱嫌昨天（10日）又在萬里區加投的7-11便利超商，以相同手法竊走店內高單價洋酒回家喝；警方除將邱嫌將竊盜罪嫌送辦外，將擴大清查邱嫌是否還涉及其他刑案。

警方呼籲，轄內超市、便利商店以及雜貨店員，在繁忙時要多加注意防範，是否有竊賊趁隙犯案，如有類似情形發生，請儘速報警處理。

邱姓男子貪杯，沒錢買酒時，四處找尋便利超商與雜貨店行竊，警方調查，昨天（10）日又在萬里加投的7-11便利超商店內，偷走店內高單價皇家禮炮洋酒回家喝；警方除將邱嫌將竊盜罪嫌送辦外，將擴大清查邱嫌是否還涉及其他刑案。（記者林嘉東翻攝）

邱姓男子愛喝酒，沒錢買酒，就趁便利超商店員繁忙時，偷走店禮盒內高單價威士忌洋酒，再把禮盒空盒放回原處，掩人耳目。警方循線逮到他，發現他專偷高單價洋酒，已犯下20多起竊酒案，呼籲商家提高警覺。（記者林嘉東翻攝）

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