為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    慣竊沒錢買酒就偷超商酒禮盒 已犯案20多起

    邱姓男子貪杯，沒錢買酒時，四處找尋便利超商與雜貨店行竊，警方調查，昨天（10）日又在萬里加投的7-11便利超商店內，偷走店內高單價皇家禮炮洋酒回家喝；警方除將邱嫌將竊盜罪嫌送辦外，將擴大清查邱嫌是否還涉及其他刑案。（記者林嘉東翻攝）　

    邱姓男子貪杯，沒錢買酒時，四處找尋便利超商與雜貨店行竊，警方調查，昨天（10）日又在萬里加投的7-11便利超商店內，偷走店內高單價皇家禮炮洋酒回家喝；警方除將邱嫌將竊盜罪嫌送辦外，將擴大清查邱嫌是否還涉及其他刑案。（記者林嘉東翻攝）　

    2023/03/11 11:38

    〔記者林嘉東／新北報導〕邱姓男子愛喝酒，卻沒錢買酒，趁便利超商店員繁忙時，偷走店裡禮盒內高單價威士忌洋酒，再把空盒放回原處，掩人耳目。警方循線逮到他，發現他專偷高單價洋酒，已犯下20多起竊酒案。金山警方訊後，將他依竊盜罪嫌送辦，並呼籲商家提高警覺。

    新北市金山區農會日前接連發生多起高單價威士忌禮盒遭竊案，竊賊只偷走禮盒內威士忌酒，留下空的禮盒，掩人耳目，直到店員盤點時才發現禮盒內空無一物，威士忌酒遭竊。

    金山派出所員警調閱店內監視器，認出竊賊是轄內邱姓慣竊後查出，邱嫌利用店員忙碌時，先將貨架上禮盒內的威士忌取出後藏於外套內，再將禮盒空盒放回原處，延遲被查獲的時間。

    警方追緝邱嫌到案後調查，邱嫌貪杯，沒錢買酒時，四處找尋便利超商與雜貨店行竊，已在金山、萬里一帶便利超商犯下20多起竊案；其中，有多件是高單價威士忌。

    警方調查，邱嫌昨天（10日）又在萬里區加投的7-11便利超商，以相同手法竊走店內高單價洋酒回家喝；警方除將邱嫌將竊盜罪嫌送辦外，將擴大清查邱嫌是否還涉及其他刑案。

    警方呼籲，轄內超市、便利商店以及雜貨店員，在繁忙時要多加注意防範，是否有竊賊趁隙犯案，如有類似情形發生，請儘速報警處理。

    邱姓男子貪杯，沒錢買酒時，四處找尋便利超商與雜貨店行竊，警方調查，昨天（10）日又在萬里加投的7-11便利超商店內，偷走店內高單價皇家禮炮洋酒回家喝；警方除將邱嫌將竊盜罪嫌送辦外，將擴大清查邱嫌是否還涉及其他刑案。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子貪杯，沒錢買酒時，四處找尋便利超商與雜貨店行竊，警方調查，昨天（10）日又在萬里加投的7-11便利超商店內，偷走店內高單價皇家禮炮洋酒回家喝；警方除將邱嫌將竊盜罪嫌送辦外，將擴大清查邱嫌是否還涉及其他刑案。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子愛喝酒，沒錢買酒，就趁便利超商店員繁忙時，偷走店禮盒內高單價威士忌洋酒，再把禮盒空盒放回原處，掩人耳目。警方循線逮到他，發現他專偷高單價洋酒，已犯下20多起竊酒案，呼籲商家提高警覺。（記者林嘉東翻攝）

    邱姓男子愛喝酒，沒錢買酒，就趁便利超商店員繁忙時，偷走店禮盒內高單價威士忌洋酒，再把禮盒空盒放回原處，掩人耳目。警方循線逮到他，發現他專偷高單價洋酒，已犯下20多起竊酒案，呼籲商家提高警覺。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女子「順手牽機車」載愛犬兜風 遇警攔查噪音車被逮
    2023/03/10 14:00

    女子「順手牽機車」載愛犬兜風 遇警攔查噪音車被逮
    還願偷燒台南天壇6萬金紙 大學生：玉皇大帝有同意
    2023/03/07 19:11

    還願偷燒台南天壇6萬金紙 大學生：玉皇大帝有同意

    「誠美無二」台南東區虎尾寮頂級別墅全新落成
    病態性偷竊？居服員偷案主6000元被逮 拿出診斷書仍判拘
    2023/03/05 23:56

    病態性偷竊？居服員偷案主6000元被逮 拿出診斷書仍判拘
    慣竊白天犯案「任」我行 金門警方3小時逮人
    2023/03/04 15:39

    慣竊白天犯案「任」我行 金門警方3小時逮人
    買不起就用偷的 澳洲零售商店竊盜案飆升創新高
    2023/03/02 17:02

    買不起就用偷的 澳洲零售商店竊盜案飆升創新高
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播