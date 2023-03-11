扯！側溝垃圾廢土先丟溪內再處理 河道清淤包商最高被罰800萬

承包商進行塔寮坑溪清疏工程時，一時便宜行事，將側溝清出的垃圾及淤泥先丟入塔寮坑溪內遭罰。（新北市環保局提供）

2023/03/11 10:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局10日下午1時許接獲民眾通報，在新莊好市多大賣場旁，有不明人士將廢土及垃圾傾倒入一旁的塔寮坑溪中，且現場塵土飛揚，經派稽查人員前往稽查，當場查獲行為人為河道清淤工程的承包商，依違反水污染防治法及空氣污染防制法規定告發，最高可分別處300萬元及500萬元罰鍰，當下已責令業者立即清除河道污染物，維護水體生態環境。

環保局表示，河道清淤時通常會一併清理周遭側溝，避免其中的廢棄物流入河川，該承包商進行塔寮坑溪清疏工程時，因一時便宜行事，將側溝清出的垃圾及淤泥先丟入塔寮坑溪內，欲等河道清淤作業時再一併清除，殊不知此舉已違反水污染防治法第30條規定，且過程當中還導致塵土飛揚，及違反空氣污染防制法第32條規定。

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環保局強調，為守護塔寮坑溪，已加強巡檢沿線可疑污染，並使用科學儀器持續監測，對於污染環境者決不寬貸，即便本案業者表示最後會一併清除河道的垃圾及淤泥，但使用錯誤的作業方式造成環境污染，仍應依法究辦，稽查人員已當場告發。

承包商認錯表示，對於工人的不當行為，造成民眾困擾及環境污染感到抱歉，後續將嚴格督導、不會再犯，並會負起責任儘速將河道清淤作業完成，終止對塔寮坑溪水質污染。

環保局也呼籲民眾，勿隨意丟棄垃圾於道路、河川中，即便是煙蒂般的小垃圾，進入側溝後，就會流入溪河、流向海洋，破壞生態環境，也增加額外的清除成本，且已有研究指出，煙蒂中含有的重金屬及致癌物，最後還是會藉由食物鏈回到人體，環保局提醒，水污染案件常為間歇性稍縱即逝，民眾若發現污染行為，請立即撥打新北市政府1999市政服務專線反映，環保局將即刻派員查察。

環保局稽查小組當場告發承包商往河道傾倒廢土行為違法。（新北市環保局提供）

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