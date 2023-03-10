制止女子自殘卻趁機盜賣音響 免囚定讞原因出爐

林姓男子在屏東麟洛運動公園，見婦人自殘制止並報警，事後卻涉嫌偷婦人的車並變賣音響吃上官司。（資料照）

2023/03/10 22:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子騎機車行經屏東麟洛運動公園，見婦人自殘，見義勇為上前制止並報警送醫後，卻涉嫌偷竊婦人的車並變賣車內音響，林男被地院判刑8月，但高等法院高雄分院審酌他有狹心症家族病史，從輕改判徒刑6月，免囚定讞。

判決書指出，2021年11月25日下午1點多，一名婦人駕駛其夫的轎車，前往屏東麟洛運動公園附近，把車停放在人行道旁，步行至道路中央自殘，林男騎機車經過見狀，趨前制止並報請警方到場。

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婦人隨後被救護車送醫，林男卻見轎車鑰匙未拔，涉嫌把車開走，放在高雄市仁武區住家附近，伺機變賣予解體工廠，並於當日7點多，另行搭車再次前往現場，將其機車騎走。

婦人出院後發現車子不見報警，經調閱監視器，她認為有可能是林所為，主動與他聯絡後，林雖歸還轎車，但車內音響卻被拆除。

林男辯稱，鑰匙是林女交付，要他跟著救護車，但因對方開太快，他路況又不熟跟丟了，只好把車開到仁武住家附近高架橋下停放，否認犯行。

屏東地院調查，據林男與被害人夫婦的通話內容研判，認定他竊車，並審酌其有毒品前科是累犯，依竊盜罪判徒刑8月要關。

林男不服上訴，高雄高分院考量他有狹心症家族病史，並有多名近親因此往生，從輕改判徒刑6月定讞，如易科罰金以1000元折算1日。

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