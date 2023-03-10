為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化4連霸議員偕子當暖男 接受媒體採訪涉賄選遭起訴

    彰化縣議員柯振杯去年與參選伸港鄉長的兒子柯承翰，出席發放救濟物資活動時涉嫌賄選，被檢方依違反選罷法提起公訴。（翻攝柯振杯臉書）

    彰化縣議員柯振杯去年與參選伸港鄉長的兒子柯承翰，出席發放救濟物資活動時涉嫌賄選，被檢方依違反選罷法提起公訴。（翻攝柯振杯臉書）

    2023/03/10 20:31

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍4連霸彰化縣議員柯振杯與參選伸港鄉長的兒子柯承翰，於去年大選期間，一同出席和美和善團辦理發放救濟物資活動，父子兩人接受媒體採訪時表示，和善團是「配合」他們來舉辦公益活動。彰化地檢署獲報調查，認為此行徑已構成對有領取物資的投票權人期約賄選罪嫌，今將柯振杯父子2人依違反選罷法提起公訴。

    起訴內容指出，柯振杯（63歲）為和美和善團顧問，知悉和善團每年辦理2場以低收入戶為對象，發放救助金500元及物資活動，遂邀請該社團於2022年9月15日，到伸港鄉福安宮辦理發放救濟物資活動，當天柯振杯與柯承翰（31歲）皆穿著競選背心到場協助發放，並接受凱擘新聞記者採訪，指稱該和善團是「配合」他們來舉辦本次公益活動，使其新聞標題刊載「民代媒合和美和善團，發放物資關懷弱勢」公開播出。

    柯振杯父子到案坦承，有參與慈善活動，亦有通知媒體採訪，但否認有說到「媒合」字樣內容，標題是媒題下的，當天也沒跟低收入戶者說選舉支持等語。柯承翰則辯稱，有告知記者該行程是一個愛心活動，會參加，請他們來錄影，但沒說媒合這件事，不知道為何最後標題會下「媒合」等語。

    檢方認為，柯振杯父子否認有媒合和善團之舉，但根據新聞內容，柯承翰發言「非常感謝我們和美和善團曾會長跟志工團隊，來配合我們的柯振杯議員何柯承翰代表聯合服務處，在我們伸港鄉關心低收入戶」等語，柯振杯也說，「好幾年前和美和善團曾來過伸港鄉，是否再來伸港關心一下，我來配合，福安宮比較好發放」等語，

    檢方指出，柯振杯父子發言時都刻意強調，該社團是「配合」他們活動，而且現場僅有其父子穿著競選背心協助發放，且傳訊到場領取物資的民眾向警方證述，有聽到尋求選舉支持等言語，因此足可認二人在參與該慈善活動時，展現使有投票權的低收入戶民眾為一定投票權行使之意思，讓前來領取物資的民眾，約定投票支持的聯想。因此將2人依違反選罷法提起公訴。

    「冤枉啊！」柯振杯說，這件事對他傷害很大，他是議員，兒子也是現任鄉民代表，到場關懷弱勢也是合情合理，更何況當場他沒有發錢，只發口罩而已，「現在用這樣的理由對我起訴，真的很無辜」，他會為自己的清白捍衛司法。

    柯振杯為彰化縣第3選區縣議員候選人，該選區應選6人，有8人參選，柯振杯順利當選連任，但他的兒子柯承翰參選鄉長卻落選。

    檢方認為，柯振杯與柯承翰在接受媒體訪時刻意強調，和善團是「配合」他們來舉辦公益活動，已達行求賄絡階段，將二人依違反選罷法提起公訴。（翻攝畫面）

    檢方認為，柯振杯與柯承翰在接受媒體訪時刻意強調，和善團是「配合」他們來舉辦公益活動，已達行求賄絡階段，將二人依違反選罷法提起公訴。（翻攝畫面）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化4連霸議員2度被提「當選無效」 柯振杯：司法迫害
    2022/12/28 17:06

    彰化4連霸議員2度被提「當選無效」 柯振杯：司法迫害
    仲介土地不成吞掉違約金 彰議員柯振杯被判返還不當得利250萬
    2020/10/26 11:53

    仲介土地不成吞掉違約金 彰議員柯振杯被判返還不當得利250萬

    建設與商圈加持 帶旺小港鬧區輕豪宅
    3度酒駕肇事 國民黨彰化縣議員柯振杯今入監服刑
    2018/01/10 16:43

    3度酒駕肇事 國民黨彰化縣議員柯振杯今入監服刑
    丟了議員寶座…柯振杯終於想戒酒了
    2017/12/09 06:00

    丟了議員寶座…柯振杯終於想戒酒了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播