彰化4連霸議員偕子當暖男 接受媒體採訪涉賄選遭起訴

彰化縣議員柯振杯去年與參選伸港鄉長的兒子柯承翰，出席發放救濟物資活動時涉嫌賄選，被檢方依違反選罷法提起公訴。（翻攝柯振杯臉書）

2023/03/10 20:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍4連霸彰化縣議員柯振杯與參選伸港鄉長的兒子柯承翰，於去年大選期間，一同出席和美和善團辦理發放救濟物資活動，父子兩人接受媒體採訪時表示，和善團是「配合」他們來舉辦公益活動。彰化地檢署獲報調查，認為此行徑已構成對有領取物資的投票權人期約賄選罪嫌，今將柯振杯父子2人依違反選罷法提起公訴。

起訴內容指出，柯振杯（63歲）為和美和善團顧問，知悉和善團每年辦理2場以低收入戶為對象，發放救助金500元及物資活動，遂邀請該社團於2022年9月15日，到伸港鄉福安宮辦理發放救濟物資活動，當天柯振杯與柯承翰（31歲）皆穿著競選背心到場協助發放，並接受凱擘新聞記者採訪，指稱該和善團是「配合」他們來舉辦本次公益活動，使其新聞標題刊載「民代媒合和美和善團，發放物資關懷弱勢」公開播出。

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柯振杯父子到案坦承，有參與慈善活動，亦有通知媒體採訪，但否認有說到「媒合」字樣內容，標題是媒題下的，當天也沒跟低收入戶者說選舉支持等語。柯承翰則辯稱，有告知記者該行程是一個愛心活動，會參加，請他們來錄影，但沒說媒合這件事，不知道為何最後標題會下「媒合」等語。

檢方認為，柯振杯父子否認有媒合和善團之舉，但根據新聞內容，柯承翰發言「非常感謝我們和美和善團曾會長跟志工團隊，來配合我們的柯振杯議員何柯承翰代表聯合服務處，在我們伸港鄉關心低收入戶」等語，柯振杯也說，「好幾年前和美和善團曾來過伸港鄉，是否再來伸港關心一下，我來配合，福安宮比較好發放」等語，

檢方指出，柯振杯父子發言時都刻意強調，該社團是「配合」他們活動，而且現場僅有其父子穿著競選背心協助發放，且傳訊到場領取物資的民眾向警方證述，有聽到尋求選舉支持等言語，因此足可認二人在參與該慈善活動時，展現使有投票權的低收入戶民眾為一定投票權行使之意思，讓前來領取物資的民眾，約定投票支持的聯想。因此將2人依違反選罷法提起公訴。

「冤枉啊！」柯振杯說，這件事對他傷害很大，他是議員，兒子也是現任鄉民代表，到場關懷弱勢也是合情合理，更何況當場他沒有發錢，只發口罩而已，「現在用這樣的理由對我起訴，真的很無辜」，他會為自己的清白捍衛司法。

柯振杯為彰化縣第3選區縣議員候選人，該選區應選6人，有8人參選，柯振杯順利當選連任，但他的兒子柯承翰參選鄉長卻落選。

檢方認為，柯振杯與柯承翰在接受媒體訪時刻意強調，和善團是「配合」他們來舉辦公益活動，已達行求賄絡階段，將二人依違反選罷法提起公訴。（翻攝畫面）

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