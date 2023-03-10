招募國人販運柬埔寨牟利 竹聯幫麒麟堂蛇頭遭訴

聯幫麒麟堂成員廖姓、黃姓2名蛇頭，將國人販運至柬埔寨牟利，被檢方依違反人口販運防制法起訴。圖為警方於機場勸導勿受騙場景。（資料照）

2023/03/10 19:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓、林姓男子誤信人蛇集團詐騙「到柬埔寨辦貸款」，淪為「肉票」，經民進黨立委賴品妤居中營救後獲釋。基隆地檢署溯源逮到仲介2人前往柬埔寨的竹聯幫麒麟堂成員廖姓、黃姓2名蛇頭，將廖、黃依違反人口販運防制法人口販運罪嫌起訴。

去年5月間，黃姓與林姓男子，誤信人蛇集團話術「到柬埔寨貸款」，不僅包吃包住，還可獲取台幣35萬元酬勞。

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黃、林飛抵柬埔寨後，被監禁在西港園區，使用電話向台灣人與中國人進行詐騙時，目睹其他台灣人慘遭人蛇集團以電擊棒毆打，有的甚至被刀片割臉，惶惶終日。

西港中國籍綽號「杰哥」的蛇頭，見黃、林績效太差，無法勝任勝任詐欺工作，要求黃、林聯繫家人須支付2萬元美金才能獲釋，黃的胞弟匯2萬元美金到指定帳戶後，「杰哥」竟毀約不放人。

黃的胞弟求助民進黨漂亮立委賴品妤展開營救「肉票」行動；賴委員透過在柬埔寨友人，找到當地王姓台商出面與「杰哥」周旋。

在王男努力下，「杰哥」同意再支付贖款美金3千元就放人，王男當面給「杰哥」3千元美金後，黃、林才獲釋。

案經基隆地檢署指揮新北市金山警分局偵查隊、調查局台北市調查處溯源展開追查，逮到安排黃、林給人蛇集團的廖姓與黃姓同夥。

檢調追查，廖是是竹聯幫麒麟堂旗下討債公司成員，只要能安排1人到柬埔寨就可以獲得台幣7萬5千元的報酬，於是他找不知情的楊姓女子與邱姓女子居中牽線，詐稱只要到柬埔寨辦貸款就可以獲得台幣35萬元酬勞。

邱女找到有意願的黃姓、林姓男子後，廖再連繫黃姓同夥安排黃、林前往柬埔寨。

檢方痛斥廖、黃罔顧人命，侵犯人權甚鉅，依違反人口販運防制法人口販運罪嫌起訴。

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