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    首頁　>　社會

    防柬埔寨豬仔事件重演// 招攬境外詐騙 修法重懲可關7年

    為防止柬埔寨詐騙事件重演，行政院會昨通過「組織犯罪防制條例」修正草案，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪，可處7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金。 （行政院提供）

    為防止柬埔寨詐騙事件重演，行政院會昨通過「組織犯罪防制條例」修正草案，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪，可處7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金。 （行政院提供）

    2022/12/16 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕為防止柬埔寨詐騙囚虐、國人出境淪為豬仔事件再度發生，行政院決定祭出重懲，昨天院會通過「組織犯罪防制條例修正草案」，增訂「意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，招募他人加入犯罪組織罪」等條文，違犯者處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科二千萬元以下罰金。

    招人加入犯罪組織 刑責加重

    現行規定，招募他人加入犯罪組織者，處六月以上、五年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金，刑責不重，尤其地板刑度僅六個月，被告甚至可能獲判易科罰金之刑。法務部送行政院的修法草案，旨在嚴懲壯大犯罪組織勢力及範圍的行為，因此加重相關犯行處罰。

    此外，草案規範具公務員身分、或經選舉產生的公職人員，若犯招募他人加入或資助犯罪組織的行為，加重其刑至二分之一；草案還對招募他人加入犯罪組織及資助犯罪組織行為，增訂沒收犯罪組織財產的規定，盼透過擴大沒收範圍，斷絕犯罪誘因。

    最高罰2千萬 沒收組織財產

    草案同時配合選罷法相關修正，一併修正組織犯罪防制條例，增訂犯此條例之罪，經判決有罪確定者，不得登記為公職人員候選人。

    法務部指出，完成修法後，對於招攬民眾至柬埔寨等國，從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官的亂象，都將重刑嚴懲。執法機關也已加強國際合作，持續速查嚴辦國內與跨國性的任何犯罪組織或黑道不法份子。

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