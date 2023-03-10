江聰淵告林姿妙陣營違反選罷法 偵查結果出爐

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵去年11月4日赴宜蘭地檢署按鈴，向宜蘭縣長林姿妙等人提告。（資料照，記者蔡昀容攝）

2023/03/10 15:33

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕去年選舉期間，藍營立看板、開記者會，指控民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵賤賣市產、盜採砂石、論文抄襲，江聰淵提告對手宜蘭縣長林姿妙、議員黃琤婷、楊弘旻、莊淑如，加重誹謗、違反選罷法意圖使人不當選，檢方偵結，認為罪嫌不足，不起訴。

不起訴書指出，江聰淵陣營主張，林姿妙、黃琤婷等人6次召開記者會，發表江聰淵賤賣市產、盜採砂石、論文抄襲等言論，貶損江的名譽，並意圖使江的不當選，損害選舉公正性，涉犯違反公職人員選舉罷免法及加重誹謗罪嫌。

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黃琤婷辯稱，江聰淵涉嫌賤賣市產，至少有2篇新聞作為依據，盜採砂石則依據1998年間高等法院刑事判決佐證，論文抄襲是經過現今大學普遍使用的軟體「Turnltin」系統比對及人工比對，顯示江的淡江大學論文，抄襲很多人的資料，已向校方檢舉，都有合理依據。

檢方確實在民眾黨縣長候選人陳琬惠（現為不分區立委）的新聞中，見到指控賤賣市產的內容，黃琤婷等人引述新聞內容做指控，非全屬無據；江聰淵淡江大學論文，後經淡大學倫會認定抄襲，碩士學位被撤銷，盜採砂石也確有相關判決，因此採納黃的說法。

檢方認為，江聰淵若當選即從事公共事務，個人行為自然受大眾關心，也應受選民和競選對手檢驗，黃琤婷等人言論，固然帶有負面評價、字眼尖酸，但尚未達違法界線，屬合理評論範圍，其質疑非憑空杜撰，屬意見表達，江也無證據足認黃等人出於惡意或意圖使人不當選，因此認定林姿妙、黃琤婷、楊弘旻、莊淑如，罪嫌不足，不起訴。

江聰淵對此回應，尚未收到不起訴書，收到之後，會再與團隊及律師討論，是否提起上訴。黃琤婷說，事實不容狡辯，他們說的都有憑有據，本來就對自己有信心。

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