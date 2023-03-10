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    國民法官憂人身安全受威脅 司法院發言人張永宏：個資完全保密

    司法院發言人張永宏說明司法院的施政成果。（記者陳怡伶攝）

    司法院發言人張永宏說明司法院的施政成果。（記者陳怡伶攝）

    2023/03/10 10:12

    〔記者吳政峰／台北報導〕國民法官新制今年元旦正式上路，目前全國已有兩案起訴移審到法院，將交國民法官專庭審理，自由時報10日播出的網路節目「官我什麼事」專訪司法院發言人張永宏，張被問到「外界擔憂國民法官受到威脅」時表示，國民法官個資完全保密，無須擔心。

    訪談人林慶川提及，外界擔憂國民法官會不會受到賄賂或是威脅，司法院有沒有防範或保護機制？張永宏說明，國民法官的個資受到嚴密保護，開庭時只會顯示一號到六號國民法官，不會把名字寫在牌子上公告周知。審判過程中，法院也禁止任何人嘗試連絡、關說或威脅國民法官。

    張永宏指出，如果法院認為這個案子的國民法官可能有危險，審判長可以做一些特別的措施，比方說派車接送上下班、安排住宿集中來保護，若情況很嚴重，也許涉及到幫派威脅，法官也可決定不要國民法官，改由職業法官來審。國民法官若收賄，「通通有刑責，要抓去關的」，且刑責不輕，

    林慶川表示，國民法官是否可能因為法律知識不足，而不易做成正確判決？張永宏認為，反而是因為國民法官所提供的生活經驗，讓同庭的3位職業法官更能全面關照全案，國民法官只要認真聆聽、仔細思考，抱著開放的心跟法官一起討論，做出判決。

    被問到司法院近年的司改成果，張永宏指出，首先是犯罪被害人可到法院陳述意見，也可要求法官調查跟量刑有關的證據，如果沒有錢請律師，法院還可特別幫忙找律師，免付費；其次是勞動事件的新制，法院成立勞動專庭，設計調解先行，也就是在打官司之前一定要先經過調解，讓雙方先用和平的方法解決紛爭；第三是商業事件新制，透過商業事件審理法，讓具備商業專業能力的法官速審速結，且設計遠距審理，讓當事人不必花時間跑法院。

    而對於判決結果，外界有時會戲稱法官判決如月亮，初一、十五不一樣的情形，張永宏也說，已透過大數據建置資料庫，讓法官了解過去這類案件如何量刑，司法院亦推出刑事案件妥適量刑法草案，希望透過規範告訴法官量刑時應該要思考哪些點，再讓法官逐項盤點，使得量刑更客觀，也可使類似案件的量刑更接近，幫助民眾知道這種犯罪會受到怎麼樣的懲罰，久而久之，民眾與法院將逐漸取得共識。

    自由時報訪談人林慶川（右）專訪司法院發言人張永宏（左）。（記者陳怡伶攝）

    自由時報訪談人林慶川（右）專訪司法院發言人張永宏（左）。（記者陳怡伶攝）

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