「國際自由車環台公路大賽」台北站3/12登場 相關道路交管

「2023國際自由車環臺公路大賽（臺北站）」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

2023/03/09 08:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2023國際自由車環台公路大賽（台北站）」，將於12日（星期日）登場，活動自上午8時至12時 止，行經台北市市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路等路段，屆時將有來自全球31個國家24個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手參賽。台北市警察局將實施交通管制，禁止人、車通行。

台北市交通大隊表示，各路段管制時（路）段如下：

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一、市府路（松高路至松壽路段）：11日11時至24時管制東側4線車道，西側實施調撥；12日0時至17時管制雙向全線車道。

二、信義1號道路：12日8時至12時管制全線車道。

三、仁愛路：12日8時至12時管制全線「快車道及公車專用道」，及中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路南側慢車道，其餘南、北側慢車道仍開放通行。

四、松高路（市府路至逸仙路）：12日8時至12時管制，僅保留東往西外側1線車道開放通行。

五、逸仙路（松高路至仁愛路）：12日8時至12時管制雙向全線車道。

六、逸仙路（忠孝東路至松高路）：12日8時至12時管制北往南全線車道。

七、松壽路（信義1號道路至市府路）：12日8時至12時管制，僅保留西往東外側1線車道開放通行。

台北市警局表示，活動管制期間，用路人避開交通管制路段，或提前改道行駛，警方規劃改道動線如下：

一、「仁愛路東往西車流」：改道南、北側慢車道或忠孝東路。

二、「穿越仁愛路之南、北向車流」：改道行駛公園路、建國高架橋、基隆路車行地下道。

三、「市府路南、北向車流」：改道行駛松智路。

北市警表示，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，可利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

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