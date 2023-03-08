黑幫春酒拚場！警署：今晚針對黑幫據點及北北基桃宜擴大掃蕩
2023/03/08 20:46
〔記者邱俊福／台北報導〕面對竹聯幫明仁會等黑幫近期先後在飯店大肆公開舉辦春酒，甚至拚場面，引發社會譁然。警政署目前除責令將這些幫派列為全力蒐報掃蕩的目標，深入偵蒐不法事證，今晚也要求各警察機關對於明仁會、旭仁會等黑幫據點同步掃蕩，同時於北北基桃宜圍事、經營、依附之行業，立即實施擴大臨檢掃蕩。
警政署表示，近日竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，陸續在觀光飯店以舉辦春酒方式，彼此串連，並以跑車甚有辣妹迎賓排場，刻意壯大幫派聲勢，公然挑戰公權力及警察機關執法的決心，已責令各縣市警察局要強力打擊絕不手軟。
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警政署並說明，系統性掃黑為現行打擊犯罪幫派的重要執行策略，主要針對人、行業與不法金流等三面向執行打擊，也就是針對幫派組織分子，事前防制其公開活動，事中立即壓制、依法處理，事後朝組織犯罪方向偵辦，同時針對其圍事依附的行業，實施「第三方警政」聯合查察與行政裁罰，斷絕其經濟來源，並調查該幫派的不法金流，依洗錢防制法、組織等偵蒐扣押。
經統計，去年組織犯罪案件起訴率達百分之五十三點八，為歷年最高，以「第三方警政」裁處撤照、斷水斷電等共一七五處，另各機關對幫派搜索扣押，經法院裁定扣押、沒收、追徵共五億多元，為近四年來新高。