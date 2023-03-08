黑幫春酒好囂張？170爆乳旗袍妹震撼 公關業者高調宣傳

承包明仁會春酒案的公關公司員工在臉書分享春酒現場影片。（翻攝臉書）

2023/03/08 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕竹聯幫「明仁會」6日晚間在台北萬豪酒店5樓宴會廳包場辦春酒，找來170名辣妹穿旗袍夾道迎賓，事後還將影片PO上抖音炫耀，囂張態度讓台北市警方氣喊「棒打出頭鳥」，疑似承包明仁會春酒案的公關公司幹部在臉書分享相關影片，嗨喊「破了台灣的紀錄」。

明仁會春酒當天，警方本來要上樓盤檢，萬豪酒店卻以「私人聚會」為由，不讓警方上去，具體明仁會春酒有何活動，直到抖音影片曝光警方與外界才能窺知一二；然而當日警方未放棄執法，在樓下及停車場查驗身分，攔檢900餘人，也查獲通緝犯及未成年者。

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此案討論度高，疑似承包該案的公關公司一名員工7日於臉書PO出相關影音；此員工疑似為幹部，喊出公司派170名禮賓小姐「一次破了台灣的紀錄」，而且這170名身材窈窕、貌美的禮賓小姐還是穿「未見過人有的新旗袍」亮相，文中更清楚標註「明仁會」、感謝被稱為黑道學霸的「京葵哥」；另外，也有不少藝人到場參與，這名員工在貼文中點名王陽明、蔡詩芸、許維恩、謝和弦、高爾宣、賴偉銘等藝人，嗨喊公關小姐「瞬間都成了迷妹」。

此篇貼文也曝光170名禮賓小姐夾道迎賓的陣勢，畫面令人目不轉睛，影片裡還押上公司的聯絡方式，藉機打廣告；這名員工也秀出幾張旗袍辣妹在會中自拍的照片，畫面中可以見到舞台上有歌手表演，還有不少黑衣人入鏡。

承包明仁會春酒案的公關公司員工分享明仁會春酒影片。（翻攝臉書）

承包明仁會春酒案的公關公司員工分享明仁會春酒影片。（翻攝臉書）

承包明仁會春酒案的公關公司幹部在臉書分享明仁會春酒影片，嗨喊該案「破了台灣的紀錄」。（翻攝臉書）

會中找來歌手蔡詩芸。（翻攝臉書）

承包明仁會春酒案的公關公司員工分享春酒影片。（翻攝臉書）

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