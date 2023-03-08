逾百爆乳旗袍妹送客畫面囂張PO網 明仁會惹怒警「要倒楣了」

明仁會春酒現場派出200名禮儀小姐服務賓客，陣容浩大。（民眾提供）

2023/03/08 06:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來被警方點名掃蕩的竹聯幫「明仁會」，6日在台北市大直五星級萬豪酒店，將5樓宴會廳整個包場舉辦春酒，席開80桌，酒店外停放包括藍寶基尼等超跑名車雲集，還找來超過150名旗袍辣妹助陣，由於觀光飯店不准警方上樓，本來這些人在會場做什麼沒人知道，但卻有與會人士，將5樓從電梯口到會場的旗袍辣妹迎賓送客影片，整段PO在「抖音」上，公然向警方示威，讓所有看到影片的北市官警氣到整個炸鍋，直說實在太囂張，絕對會「棒打出頭鳥！」

近來明仁會竄起，作風高調，今年耗資超過4百萬元辦春酒，還找來150名旗袍辣妹擺場面，本來這些辣妹要在一樓送客，被現場坐鎮蒐證的中山警分局長陳金城制止，他還當場怒嗆「只要站出來，我一定翻臉」，後來經協調，辣妹們全都退往樓上，排成兩排在電梯口及5樓會場。

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有與會人士拍攝一段旗袍辣妹會場送客影片，並PO在「抖音」上，影片內辣妹人數爆多，導致會場迎賓紅地毯，還必須設計成「ㄇ字型」才能容納所有人，一名與會的年輕黑衣人，獨自走在紅地毯上，兩旁爆乳辣妹笑臉迎人，不斷鞠躬提醒：「謝謝，小心慢走」，後方有人一路拍攝，直到走到盡頭畫面才中止。

昨晚影片開始流傳，連警方群組都收到，看過的北市官警氣到整個炸鍋，怒嗆「這些人太囂張」、「真的以為是合法正常公司…港片（陳浩南）看太多」，知悉內情的道上人士也對明仁會做法搖頭，直說「跟條子（警方）也要互相給面子，這樣真的會倒大楣」。

警方當天本來要上樓盤檢，萬豪酒店卻說5樓已被包場，算是私人聚會，不讓警方上去，警方只能在樓下及停車場查驗身分，共攔檢9百餘人，也查獲通緝犯及未成年者。

當天除轄區中山警分局長陳金城，另有台北市刑大新任大隊長盧俊宏也在場，後來連市警局副局長李謀旺都來了，無法上樓壓制的結果，竟然讓明仁會有如此盛大排場，還PO上抖音，讓警方很沒面子。據悉，台北市警局已與刑事局密切規劃，將棒打出頭鳥，近期將針對竹聯幫各堂進行大規模掃蕩。

明仁會辦春酒，現場藍寶基尼等超跑名車雲集。（資料照）

爆乳旗袍辣妹沿著紅毯排成兩列，現場迎賓送客。（記者姚岳宏翻攝）

爆乳旗袍辣妹沿著紅毯排成兩列，現場迎賓送客。（記者姚岳宏翻攝）

爆乳旗袍辣妹沿著紅毯排成兩列，現場迎賓送客。（記者姚岳宏翻攝）

明仁會辦春酒，警方在各個出入口盤查。（資料照）

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