怠速被查獲車牌註銷權利車 女露餡「毒郵票」送辦

黃女隨身提包內起獲「毒郵票」5張。（民眾提供）

2023/03/08 09:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓女子開轎車載男友人到高雄旗津夜訪，將車停於巷弄口怠速，鼓山員警巡邏經過查看，發現車牌已遭註銷，上前盤查核對車主黃女（30歲）及車籍，查出該車原為權利車，已報案遭侵占的車輛，警方檢視黃女隨身物品，發現有5張精美郵票，黃女漏餡說「不是毒品那個郵票」，反提醒了員警，帶回化驗果然是毒品，全案依違反刑法侵占罪及毒品危害防制條例移送偵辦。

鼓山分局表示，旗津所長楊俊豪和警員劉育賢前夜巡經旗津區旗津三路巷弄時，發現一輛黑色轎車怠速停在巷弄許久，警方趨前盤查，發現車輛號牌不但遭到註銷，連車身也有問題，見張姓男子在車內，詢問才知是友人黃女所有，黃女載他夜訪住旗津的友人。

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員警進一步查證，發現該車已報案遭侵占的權利車，自稱車主的黃女擔任公司會計，她神色自若地拿出讓渡文書，堅稱自己是以12萬元購得，並不知道車輛遭通報侵占失竊，員警附帶搜索時，在黃女隨身提包內起獲「毒郵票」5張、重0.47公克，黃女急忙說不是毒品的那個郵票、是要找麻煩？

警方不為所動，反而更加懷疑她心虛反漏餡，果然檢驗呈現三級毒品苯二氮平類陽性反應；據了解，該車為2018年間通報遭侵占的失竊車輛，黃女表示該權利車是在前年間購入，做為代步工具至今，並出示相關讓渡資料，員警進一步查證車身號碼，確認與行照上所登載不符，將她帶回偵訊後移送法辦。

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黃女駕車被警查出竟是侵占的權利車。（民眾提供）

黃女駕車被警查出竟是侵占的權利車。（民眾提供）

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