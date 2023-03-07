3/7 大樂透、今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜！

今晚（3月7日）開獎的第112000056期今彩539頭獎摃龜、第112000031期大樂透、第112000056期雙贏彩頭獎均摃龜！（擷取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

2023/03/07 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月7日）開獎的第112000056期今彩539頭獎摃龜、第112000031期大樂透、第112000056期雙贏彩頭獎均摃龜！

第112000031期大樂透中獎號碼為「13、17、23、25、32、41，特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共44注中獎，每注可得4萬9635元；肆獎共88注中獎，每注可得1萬5954元；伍獎共2,079注中獎，每注可得2000元；陸獎共2,576注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6418中獎，每注可得400元；普獎共3萬8178中獎，每注可得400元。

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第112000031期49樂合彩中獎號碼為「13、17、23、25、32、41」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共176注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4651注中獎，每注可得1250元。

第112000056期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、08、12、14、15、16、18、19」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共130注中獎，每注可得500元；肆獎共1297注中獎，每注可得100元。

第112000056期今彩539中獎號碼為「05、09、10、17、19」，頭獎摃龜；貳獎共264注中獎，每注可得2萬元；參獎共8749注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8822注中獎，每注可得50元。

第112000056期39樂合彩中獎號碼為「05、09、10、17、19」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共460注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4184注中獎，每注可得1125元。

第112000056期3星彩中獎號碼為「187」，正彩共37注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000056期4星彩中獎號碼為「0579」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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