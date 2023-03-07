海巡軍官求復合不成 散布「淫截圖」海報毀名譽代價25萬

海巡軍官向女方尋求復合未果，竟將2人交往時的鹹濕對話，搭配女方的照片製成海報，散布給營內軍官閱覽，意圖「社會性毀滅」女方名譽，台北地院審理時，張男賠償25萬元與被害人達成和解，將張男判處5月有期徒刑得易科罰金，緩刑2年。（資料照）

2023/03/07 17:24

〔記者張文川／台北報導〕海巡署某分署張姓校級男軍官，與同單位下屬尉級女軍官短暫交往分手後，向女方尋求復合未果，竟將2人交往時的鹹濕對話，搭配女方的照片製成海報，散布給營內軍官閱覽，意圖「社會性毀滅」女方名譽；台北地院審理時，張男賠償25萬元與被害人達成和解，法官依個人資料保護法「非法利用有關性生活之個人資料」罪，將張男判處5月有期徒刑得易科罰金，緩刑2年，並附帶保安處分條件，緩刑期間交付保護管束，不得故意騷擾、跟蹤被害女子，並須與保持100公尺以外距離。可上訴。

判決指出，張姓校官與被害女軍官曾經短暫數月，分手之後，2人因參加軍官研究班課程，一同在海巡署測考中心受訓，男方向她爭取復合，多次騷擾女方，竟多次打電話、傳訊息及書信騷擾女方，但二度追求失敗，未達復合目的。

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北檢起訴指控，去年3月2日晚上8時許，男方將2人交往期間討論露骨的鹹濕私密對話，搭配女方照片、姓名製成海報，剪輯成「淫截圖.docx」電腦檔案，並列印成3張自製海報，分別放在測考中心行政大樓的2、3、4樓的透明資源回收袋「最上方」，散布私密訊息，企圖全面毀滅女方的名譽。

其他學員看見海報，向測考中心分隊長回報，政風室介入調查，同月7日循線欲約詢張男，張男遂主動向台北地檢署自首，但偵查時又否認有散布猥褻海報的犯意，檢方認為他犯後態度欠佳，犯罪手段與目的可議，意圖對被害人的名譽造成「社會性毀滅」，建請法院量處適當之刑。

判決指出，張男僅因感情生變，即私自編輯、列印2人交往時的性生活對話、被害人容貌散布於工作場域，使多數人得以觀覽，違反個資保護法，考量他坦認犯行，賠償25萬元成立調解，女方也遞狀撤告，故量處5月徒刑並緩刑2年，但不得跟蹤騷擾女方，否則將撤銷緩刑。

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