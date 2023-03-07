女駕駛出停車場花3分鐘還撞壞防撞桿 網驚：駕照怎麼考到的？

台中一名女駕駛在大里停車場停車，要離場時卻撞壞2根防撞軟桿，因沒處理就離開，停車場業者po文要求私訊聯繫。（擷取自「大里人聊天室」）

2023/03/07 16:36

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女駕駛，6日下午將車停在大里永大路、東榮路口的停車場，要離場時車子卻來回前進、倒車、轉圈，花了近3分鐘繞了3次才順利離場，過程中還撞壞了2根防撞軟桿，卻沒有聯繫停車場處理，停車場業者在臉書社團貼文並放上監視影像，強調已經跟警方報案，希望車主看到可以私訊聯絡，網友看到則對女車主的開車技術頻搖頭，留言問「這駕照到底怎麼考到的？」

這名女駕駛昨天下午3點多，將車停在大里永大路、東榮路口的停車場，因停在靠近出口的車位，第一次右轉想出場，結果角度沒抓好直接壓壞兩根防撞軟桿，女駕駛發現出不去趕緊倒車，退回原有的停車位。

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女駕駛接著往前、後退加上轉彎，結果開到停車場出口，疑似因角度沒抓好，停車場設備無法感應到車牌，柵欄無法升起，女車主只好又倒車退回停車場。最後繞了一大圈終於順利駛離，前後花了快3分鐘。

因過程中壓壞了兩根防撞軟桿，卻沒有聯繫停車場處理，停車場管理員發現後，在臉書社團「大里人聊天室」發文，希望女車主有看到可以私訊聯絡，並說已經向警方報案。

網友看到影片紛紛留言「這駕照到底怎麼考到的」、「版主有找到人的話…麻煩你奉勸他別開車了！願大家平安」、「請問這人的駕照是誰發的？」、「這是停車場，不是駕訓班」、「這駕照不是一支兩支雞腿換得到的！」、「這個技術拜託不要再開車出門了」，留言一面倒對於女車主的開車技術頻搖頭。

台中一名女駕駛在大里停車場停車，要離場時卻前進、後退、轉圈好幾次，車子還是無法開出去。（擷取自「大里人聊天室」）

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