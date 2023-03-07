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    夫妻爭吵害死3月嬰棄屍 妻見夫又虐打次子崩潰自首皆被起訴

    桃園市一對夫妻吵架動手造成3月大長子遭波及致死，事後以垃圾袋打包遺體帶往台北市陽明山拋屍，周妻事後產下次子，見丈夫會動手施暴，擔心悲劇重演自首、案情才告曝光。（記者余瑞仁攝）

    桃園市一對夫妻吵架動手造成3月大長子遭波及致死，事後以垃圾袋打包遺體帶往台北市陽明山拋屍，周妻事後產下次子，見丈夫會動手施暴，擔心悲劇重演自首、案情才告曝光。（記者余瑞仁攝）

    2023/03/07 16:09

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一對周姓夫妻於2020年7月間發生爭吵動手，周妻抱在懷裡的3個月大長子遭波及致死，夫婦倆擔心東窗事發，恐牽連2歲大的長女被安置，涉嫌用垃圾袋打包遺體帶到台北市陽明山拋屍滅證，周妻去年3月產下次子，見丈夫又動手打嬰兒，擔心悲劇重演、向警方自首，檢警介入更發現長女與次子都嚴重發育遲緩，桃園地檢署今偵結依過失致死、妨害幼童發育等罪嫌將2夫妻提起公訴。

    檢警調查，周姓夫妻原住在新北板橋區，前年7月間某日晚間2人發生爭吵時，周男不顧周妻手中抱著3個月大的長子，出手拉扯周妻並推倒在床，導致長子被波及、全身癱軟而死亡，夫妻倆擔心事情曝光，且恐2歲大的長女將被安置，涉嫌用垃圾袋打包長子遺體，租車載往台北市陽明山竹子湖一帶拋屍，遺體至今仍下落不明。

    周姓夫妻後來搬到桃園市蘆竹區居住，周妻去年3月產下次子，但2夫妻仍無法好好照料，一天只餵奶2次，且因小孩哭鬧而餵食鎮靜劑，更用口水巾塞嘴、襪子矇眼，並用童軍繩固定，只有餵奶時才會卸除毛巾等物。

    檢警說，2夫妻的長女與次子都因未受妥善照顧，長期營養不良，生長發展嚴重遲緩，次子甚至有嚴重腦損傷；直到去年7月因周妻見丈夫常動手打次子，擔心又釀出人命而出面自首，案情才告曝光。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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