小弟指控策劃劫鈔3400萬分贓但翻供 四海幫大哥無罪確定

四海幫大哥、新加坡舞廳大股東郝廣民（中），被懷疑是搶案主使者，二審改判無罪，最高法院駁回檢方上訴，郝確定無罪。（資料照）

2023/03/07 11:25

〔記者張文川／台北報導〕四海幫大哥郝廣民，被小弟指控策劃犯下2018年發生的3400萬元搶案，一審台北地院依強盜罪判郝10年徒刑，二審高等法院審理期間，相關證人翻供，改稱郝廣民未參與分贓，合議庭認為前後證述不一、證據不足，去年4月逆轉改判無罪；最高法院駁回檢方上訴，郝確定無罪。

2018年間，涂姓銀樓業者指示鄧姓Uber女司機到台北市的新加坡舞廳收取交易款項，鄧女取錢後，載著在該舞廳上班的王姓女友駛離，途中鄧女下車買鹽酥雞，突有2男持刀闖入車內，逼迫王女下車，再把車開走，洗劫3400萬元。警方循線查到新加坡舞廳經理劉馥增、員工王璟澄、前員工林東賢涉案，劉潛逃出境，王、林被逮。

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林東賢落網後，供稱是新加坡舞廳股東兼經營者郝廣民策劃，並供出在劉的租屋處由郝主持分贓，下手3人各分得100萬元；郝矢口否認。

一審北院審理後認定郝是幕後黑手，依加重強盜罪判刑10年；王、林分判9年、9年6月徒刑，劉通緝中。

高院二審時，原本指證陪同郝廣民到劉男住處分贓的吳男翻供，改稱郝未參與分贓，林的供述也與先前說詞不一致。高院認為難以僅憑2男先前供詞，就認定郝主持分贓。

高院指出，林在案發前只有和劉男謀議行搶，案發後與郝廣民見面時，未當面向郝求證，都是透過劉，但劉逃亡，僅憑林的片面指證，不足以證明郝主導本案或參與，改判無罪。

最高法院認為二審判決無違誤法令，駁回檢方上訴確定。

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