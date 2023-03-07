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    男酒駕竟要去接小孩 警連抓9次又是他

    謝男酒後騎車竟要去接小孩，被警方連抓4次依法送辦。（讀者提供）

    謝男酒後騎車竟要去接小孩，被警方連抓4次依法送辦。（讀者提供）

    2023/03/07 08:43

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名謝姓男子酒後騎車要去接小孩，途經鳳山區文龍東路行車不穩，警方攔下赫見又是他，謝男求饒「戒酒了！拜託放過我！」，但酒測值0.63毫克超標，已是第9次酒駕，光是文山所已抓4次，警訊後將他依法送辦。

    鳳山警分局文山派出所副所長黃麟翔、警員張甫翊前晚巡邏行經鳳山區文龍東路時，發現30歲謝男行車不穩，上前攔查發現又是他，打招呼「又見面了」。

    謝男向警方表示要去接小孩，所以整天沒喝酒，但警方早就從謝男渾身酒味發現到端倪，直接戳破謊言「整天都沒喝？怎麼身上還有味道？」，謝男心頭一驚連帶身體發抖，驚呼「真的假的？」

    警方當場請謝男以酒精感知器吹氣，感知器馬上亮紅，謝男求警「我真的沒有喝……，我已經戒酒了！拜託你，放過我！」，警方也現場示範表示若沒有酒精，感知器一定沒反應。

    謝男見事跡敗露，向警方坦承有喝保力達，警方忍不住吐槽「每次都說沒有喝，但每次身上都有味道！」、「這次是第幾遍了？光我就攔你3次了，加上這次就是第4次了，我都攔到不好意思了欸！」

    警方隨後依規定要求謝男配合接受酒精濃度檢測，經測試後酒測值0.63毫克，果然超出法定標準值，謝男酒駕惡習仍不改，警方無奈將謝男上銬逮捕，警訊後昨將他依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    謝男酒後騎車竟要去接小孩，被警方連抓4次依法送辦。（讀者提供）

    謝男酒後騎車竟要去接小孩，被警方連抓4次依法送辦。（讀者提供）

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