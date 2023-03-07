為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》台南女警檢舉同事「午餐配火影」 外流駐地監視器遭羈押

    宋姓警員（左二）疑似讓前任男友進入辦公室翻閱同事物品，又有現任男友進入駐地拍攝同事吃飯、休息的畫面，被自家人查辦並遭羈押。（翻攝警五分局網站）

    宋姓警員（左二）疑似讓前任男友進入辦公室翻閱同事物品，又有現任男友進入駐地拍攝同事吃飯、休息的畫面，被自家人查辦並遭羈押。（翻攝警五分局網站）

    2023/03/07 07:11

    首次上稿 06:16
    更新時間 07:11

    〔記者王捷／台南報導〕台南警五分局交通分隊的蕭姓警員去年9月吃午餐時看「火影忍者」被「民眾」側錄PO網，不久又傳出有「陌生男子」摸進分隊，偷翻黃姓小隊長桌上的物品，警方查出，與分隊宋姓女警的現任男友、前男友有關，近日蒐證結束，疑以洩密、貪瀆方向偵辦，搜索駐地，並逮捕宋員；台南地方法院4日裁定宋姓女警羈押禁見。

    據了解，32期的宋姓女警最初分發到派出所時，前男友背景較複雜，不是從事正常的職業，警所同事都很小心提防她與前男友，後來宋員也因此調到交通分隊，到分隊不久後，宋員與前男友分手後才與現任男友交往，而這次宋員會涉入洩密案，疑似與兩任男友相關。

    去年9月，網路平台爆料，交通分隊蕭姓警員在「民眾洽公」時看「火影忍者」，後來警方一查，這個「民眾」就是宋員的現任男友，當時也不是來洽公，只是單純來給宋員探班，不滿要進入分隊前被蕭員攔下盤問，才趁著蕭員下午兩點吃午餐休息、看火影忍者時錄影上網爆料。

    當初爆料公開後，一開始警方很難解釋前因後果，媒體與外界紛紛批評蕭員「過太爽」。但是「火影」事件剛過，去年11月，台南市警五分局交通分隊又被爆料，這次直接有段辦公室的監視器畫面流出，有名「陌生男子」深夜或凌晨時段在分隊黃姓小隊長桌上東翻西找，媒體依據片段爆料，批評黃小隊長「默許」陌生人進辦公室翻東西洩密，後來警方追查，這並非「陌生人」，而是宋員的前男友。

    黃小隊長無辜變成箭靶，不過，分局為掌握宋員的證據，對外只能說一切依法究辦，接著先把宋員從交通分隊調到警備隊執勤，其他分局同事都很訝異宋員可以「越調越爽」，不過，這個月宋員突然被自家人大動作搜查。

    台南警五分局自案發後低調蒐證，發現這段監視器畫面早在「火影」事件前就被調出來，當時宋員還委託同事幫忙調閱，如果無故洩漏辦公室監視器恐涉及洩密，但是宋員在法庭上堅稱不曉得監視器畫面為何會被外流、爆料，檢方以串供、涉嫌重大為由聲押，台南地院法官4日裁定羈押禁見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南市小隊長的麻吉 夜闖分局偷拍資料遭爆料
    2022/11/29 05:30

    南市小隊長的麻吉 夜闖分局偷拍資料遭爆料
    台南交警桌資料爆遭翻閱拍 律師：如秘密、個資有刑責
    2022/11/28 23:56

    台南交警桌資料爆遭翻閱拍 律師：如秘密、個資有刑責

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    男遭爆翻閱拍台南交警桌資料 五分局：查違法必究辦
    2022/11/28 13:30

    男遭爆翻閱拍台南交警桌資料 五分局：查違法必究辦
    獨家》男警吃午餐配「火影忍者」遭處分 傳是女警男友挾怨報復
    2022/09/21 18:06

    獨家》男警吃午餐配「火影忍者」遭處分 傳是女警男友挾怨報復
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播