獨家》台南女警檢舉同事「午餐配火影」 外流駐地監視器遭羈押

宋姓警員（左二）疑似讓前任男友進入辦公室翻閱同事物品，又有現任男友進入駐地拍攝同事吃飯、休息的畫面，被自家人查辦並遭羈押。（翻攝警五分局網站）

2023/03/07 07:11

首次上稿 06:16

更新時間 07:11

〔記者王捷／台南報導〕台南警五分局交通分隊的蕭姓警員去年9月吃午餐時看「火影忍者」被「民眾」側錄PO網，不久又傳出有「陌生男子」摸進分隊，偷翻黃姓小隊長桌上的物品，警方查出，與分隊宋姓女警的現任男友、前男友有關，近日蒐證結束，疑以洩密、貪瀆方向偵辦，搜索駐地，並逮捕宋員；台南地方法院4日裁定宋姓女警羈押禁見。

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據了解，32期的宋姓女警最初分發到派出所時，前男友背景較複雜，不是從事正常的職業，警所同事都很小心提防她與前男友，後來宋員也因此調到交通分隊，到分隊不久後，宋員與前男友分手後才與現任男友交往，而這次宋員會涉入洩密案，疑似與兩任男友相關。

去年9月，網路平台爆料，交通分隊蕭姓警員在「民眾洽公」時看「火影忍者」，後來警方一查，這個「民眾」就是宋員的現任男友，當時也不是來洽公，只是單純來給宋員探班，不滿要進入分隊前被蕭員攔下盤問，才趁著蕭員下午兩點吃午餐休息、看火影忍者時錄影上網爆料。

當初爆料公開後，一開始警方很難解釋前因後果，媒體與外界紛紛批評蕭員「過太爽」。但是「火影」事件剛過，去年11月，台南市警五分局交通分隊又被爆料，這次直接有段辦公室的監視器畫面流出，有名「陌生男子」深夜或凌晨時段在分隊黃姓小隊長桌上東翻西找，媒體依據片段爆料，批評黃小隊長「默許」陌生人進辦公室翻東西洩密，後來警方追查，這並非「陌生人」，而是宋員的前男友。

黃小隊長無辜變成箭靶，不過，分局為掌握宋員的證據，對外只能說一切依法究辦，接著先把宋員從交通分隊調到警備隊執勤，其他分局同事都很訝異宋員可以「越調越爽」，不過，這個月宋員突然被自家人大動作搜查。

台南警五分局自案發後低調蒐證，發現這段監視器畫面早在「火影」事件前就被調出來，當時宋員還委託同事幫忙調閱，如果無故洩漏辦公室監視器恐涉及洩密，但是宋員在法庭上堅稱不曉得監視器畫面為何會被外流、爆料，檢方以串供、涉嫌重大為由聲押，台南地院法官4日裁定羈押禁見。

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