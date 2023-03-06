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    3/6 頭獎11.6億威力彩2注獎落南部 今彩539頭獎800萬開出1注

    今晚（3月6日）開獎的第112000019期威力彩頭獎開出2注；第112000055期今彩539頭獎開出1注；雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月6日）開獎的第112000019期威力彩頭獎開出2注；第112000055期今彩539頭獎開出1注；雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/03/06 22:41

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月6日）開獎的第112000019期威力彩頭獎開出2注，由台南市歸仁區民權南路30號1樓「八九九彩券行」、高雄市苓雅區武廟路41號「天福彩券行」開出；第112000055期今彩539頭獎開出1注，由新竹市東區武功里建中路59號1樓「鴻運旺商行」開出；雙贏彩頭獎摃龜。

    第112000019期威力彩中獎號碼為「第一區：02、13、17、20、25、28，第二區：06」，頭獎2注中獎，每注可得5億8029萬7396元；貳獎摃龜；參獎共47注中獎，每注可得15萬元；肆獎共263注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1610注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬1275注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬2286注中獎，每注可得400元；捌獎共12萬1161注中獎，每注可得200元；玖獎15萬377注中獎，每注可得100元；普獎共27萬4468注中獎，每注可得100元。

    第112000019期38樂合彩中獎號碼為「02、13、17、20、25、28」，五合摃龜；四合14注中獎，每注可得6萬7500元；三合共161注中獎，每注可得5750元；二合共2540注中獎，每注可得750元。

    第112000055期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、08、11、13、15、16、17、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共203注中獎，每注可得500元；肆獎共1547注中獎，每注可得100元。

    第112000055期今彩539中獎號碼為「01、08、19、21、37」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共7710注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬701注中獎，每注可得50元。

    第112000055期39樂合彩中獎號碼為「01、08、19、21、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共142注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6971注中獎，每注可得1125元。

    第112000055期3星彩中獎號碼為「129」，正彩共81注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000055期4星彩中獎號碼為「9240」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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