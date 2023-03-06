三寶失控撞倒18輛車 百萬BMW重機噴飛滾3圈

警方說，28歲任姓男子案發當天上午直行於桃園區龍泉六街上，沒想到突然遭右側從停車場駛出的豐田轎車撞上，當場失控衝撞路旁18輛機車。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/06 22:46

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市桃園區龍泉六街本月2日清早近7點發生汽車衝撞停放路旁18輛機車的嚴重車禍，其中還有輛逾百萬元BMW大型重機，桃市警桃園分局交通中隊調查，駕駛本田轎車直行的任姓車主，遭突然由停車場駛出左轉的曾姓豐田車主撞上車腹，以致失控撞向路旁，18輛機車全倒，待保養的重機遭噴飛向前連滾3圈最後得大修，所幸雙方駕駛無酒駕，肇事責任待釐清。

交通中隊小隊長潘進福說明，事發當日上午6點55分，47歲曾姓男子駕駛豐田轎車由桃園區龍泉六街停車場駛出打著右轉燈卻左轉，竟未禮讓直行龍泉六街、由28歲任男駕駛的本田轎車，導致左轉時當場撞上任男的車腹。

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潘進福說明，由於任男當時車速也不慢，遭撞上後，車身失控直接衝撞路邊機車共18台，警方獲報立即趕抵現場處理，雙方駕駛均未受傷，經實施酒精測試，2人均無飲酒情事，後續肇事責任由警方釐清中；警方再次呼籲，轉彎車應禮讓直行車，行經路口應減速慢行。

事後有網友將車禍現場監視器，以「一分鐘教你如何致負」為題，在社群平台分享，被撞得支離破碎的18輛機車中，包括1輛停在機車行外，價值百萬元的BMW大型重型機車，影片最後留言「為那台BMW重機默哀，或是為這為肇事的年輕車主默哀，希望他有保險。」

網友見狀紛紛留言「光那台就120萬了」、「撒錢囉」、「一秒致負」；疑似重機車主的網友留言大嘆自己「極度愛車」，平常都把重機停在地下室、前後駐車架，架得好好的，再加車罩蓋起來，車子當時是在車行保養，並不是他停的車。

這輛送車行保養的百萬元BMW重機也遭殃，被撞噴飛連滾3圈，以致車身多處磨損。（記者陳恩惠翻攝）

這輛送車行保養的百萬元BMW重機也遭殃，被撞噴飛連滾3圈，以致車身多處磨損。（記者陳恩惠翻攝）

監視器拍下，曾姓男子駕駛豐田轎車由左方的停車場駛出，打著右轉燈卻突然左轉，也未禮讓直行在桃園區龍泉六街由任姓男子駕駛的本田車，以致遭撞後失控衝撞路旁18輛機車。（記者陳恩惠翻攝）

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