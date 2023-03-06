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    九合一選舉涉現金買票 雲林鄉代、村長被判當選無效

    雲林地方法院今天判決兩案去年九合一選舉涉賄選的村長及鄉代當選無效。（記者黃淑莉攝）

    雲林地方法院今天判決兩案去年九合一選舉涉賄選的村長及鄉代當選無效。（記者黃淑莉攝）

    2023/03/06 19:00

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣水林鄉萬興村長柳瑞吉、麥寮鄉代許漢郎，在去年底九合一選舉競選期間涉嫌現金買票，經雲林地檢署檢察官偵查後起訴並提出當選無效，雲林地方法院今天下午5點判決2人當選無效，兩案都可上訴。

    雲林地方法院表示，水林鄉萬興村長柳瑞吉，涉嫌在選舉前，即去年10月起，陸續以現金3000至4000元不等，向5名村民買票，被檢察官依違反選舉罷免法起訴並提起當選無效之訴，法院審理後，判決柳瑞吉當選無效，全案可上訴。

    雲林地方法院指出，麥寮鄉代許漢郎為尋求連任，去年9月間透過林姓樁腳向林姓鄉民及其家人5人，以每票1000元買票，經檢察官偵查依違反選舉罷免法提起當選無效之訴，法院今天下午判決許漢郎當選無效，全案可上訴。

    對法院判決，許漢郎表示他不會上訴；柳瑞吉則說，將等接到判決文再決定是否上訴。

    縣府民政處表示，依地方制度法規定，經法院判決當選無效確定，鄉鎮市民代表由縣府解除其職權，村里長由公所解除其職務，兩案均可上訴，縣府會持續追蹤最終判決情況。

    村長部分若被解職，依地方制度法自事實發生之日起3個月內完成補選。鄉代部分若被解職，其缺額由該選區落選人依得票數高低順序遞補，但遞補人員的得票數不得低於該選區得票數最低的當選人得票數的二分之一。

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