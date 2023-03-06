挺朋友卻烏龍砸車 中和警逮8人

警方發現，不但車行並非報仇對象的上班地點，連它們砸爛的休旅車，也不是車行財產，只是台事故車，尚未修理。（記者鄭景議翻攝）

2023/03/06 16:12

〔記者鄭景議／台北報導〕26歲楊姓男子因自己友人日前在新店區被毆打，為了報復，聽說打人主嫌在中和區一間汽車行上班，前日晚間找了同夥到車行，不分青紅皂白，掄起球棒就把停在店外的休旅車砸個稀爛，警方獲報循線逮8人，還發現楊男要報復的對象「只是常常來這裡修車」，根本是烏龍砸車。

警方調查，4日下午4點50分，楊男帶著一夥人，持棍棒砸車行鐵捲門、更砸毀停放路邊的一輛休旅車車窗玻璃，隨後分別駕兩車逃逸，警方循線追查，發現其中一輛往台64線上逃逸，於是發起攔截圍捕，最後在秀朗橋匝道口處順利逮捕其中一輛車，查獲涉案的范男等共犯4人。

請繼續往下閱讀...

警方持續追查，發現主嫌楊男身分，隨後通知楊男等人到案，楊男在當天晚上7點多帶著其餘3名共犯到案；楊男到案後供稱，自己友人劉姓少年2日在新店被人擄走毆打，他氣憤下才決定報復，聽說毆打人的主嫌在中和車行上班，便前往車行砸場。

但警方發現，不但車行並非報仇對象的上班地點，連它們砸爛的休旅車，也不是車行財產，只是台事故車，尚未修理，暫時停放在車行附近，整起事件都是場烏龍。

警方詢後依聚眾滋事、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢方訊後對有多次滋事紀錄的范姓、李嫌祭出「指定處所報到」機制加以約制，要求2人每週需到偵查隊報到，其餘6人則無保請回。

詢後依聚眾滋事、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法