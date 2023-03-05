一聲「姑姑」 假姪女騙走婦人35萬

近期常見詐騙集團假冒同學、親友身分來電裝熟攀談再借錢的詐騙手法，層出不窮。（記者詹士弘翻攝）

2023/03/05 17:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕詐騙集團最愛假冒哪個身分？「姪子」、「姪女」紛紛上榜，詐團假借此名義向舅舅、舅媽詐取金錢案件有如雨後春筍，一名婦人因此被「假姪女」騙走35萬。北港警察分局呼籲，遇上以親戚名義來電借錢，務必先確認對方真實身分。

北港警分局表示，近期常見詐騙集團假冒同學、親友身分來電裝熟攀談再借錢的詐騙手法，層出不窮。上週水林鄉一名黃姓婦人接到一通未顯示來電的問候電話，乍聽聲音很像是自己的姪女，便未留心查證，待噓寒問暖後，該名「假姪女」向她表示想借35萬元週轉資金，好還清她欠別人的款項。因黃婦心疼姪女，未進一步確認身分便立刻至水林農會臨櫃匯款35萬元至歹徒之指定帳戶，黃婦事後再撥打「假姪女」電話也無人回應，才驚覺遭到詐騙。

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北港警分局呼籲，接到不明來電或LINE訊息問候，先作確認，如果接到親朋好友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺，或是透過其他管道向本人査證。北港警分局除利用官網及臉書粉絲專頁廣為宣導「阿昭署長來了」系列影片外，並持續結合市府各機關學校及在地機構團體，實施分齡分眾宣導，提醒大家要保持警覺，冷靜辨識詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

近期常見詐騙集團假冒同學、親友身分來電裝熟攀談再借錢的詐騙手法，層出不窮。（記者詹士弘翻攝）

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