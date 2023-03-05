又是300哥！「我半小時回來」...開名車加油賒帳卻「人間蒸發」

近日一名在加油站打工的網友指控，有位顧客開著名牌車加完油發現身上沒錢，因此向原PO表示半小時後回來付錢，卻從此「消失無蹤」，拖欠整整9天也未將300元的油錢還清，讓該網友十分傻眼。

2023/03/05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕開名車還佔便宜！近日一名在加油站打工的網友指控，有位顧客開名車加完油發現身上沒錢，因此向原PO表示半小時後回來付錢，卻從此「不見蹤影」，讓該網友十分傻眼。此文一出，立即引來眾多網友的批評「開名牌車欠錢，到底多不要臉」。

某網友昨（4日）在「爆怨公社」發文表示，2月23日當天一名顧客開著白色賓士至原PO事主打工的加油站消費，卻在加完300元的油之後表示自己忘了帶錢，這時原PO請該名顧客使用轉帳方式結帳，該名顧客稱自己的手機壞掉，無法利用手機轉帳的方式付錢，隨後將自身證件交給原PO，並承諾自己會在半小時後回到現場將錢付清。

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不料，該名網友抱怨道，當事顧客並未如期在半小時後回到現場結清帳款，到發文當天已拖欠了整整9天，宛如人間蒸發一般，僅留下的一張離職的員工證件和健保卡，讓原PO相當不解，「2/23到現在，您的半小時有點久遠」。

許多網友見狀，紛紛嘲笑當事顧客開著名車卻加「霸王油」的作為，「有些人都貸款買一些老名車然後連加油的錢都沒有」、「之前新聞不是有報開名車偷冬瓜，原因：沒錢繳車貸」、「買輛名車又要繳貸款，這輛名車耗油又兇，加那個300元，是要等等去加水稀釋嗎？丟品牌的臉」。

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