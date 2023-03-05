財經專家阮慕驊、吳淡如親邀入群？ 主婦賠光300萬元才知上當

警方提醒歹徒有假投資真詐財三部曲。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/05 14:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕2月初台中市70歲的謝姓家庭主婦在家中滑手機，有名自稱是阮慕驊的網友，透過Facebook與謝婦聯繫，兩人聊了一陣子關於股票投資的事情，對方即邀請謝婦加入他的財經群組，幾番言談中，謝婦相信對方真的是財經專家阮慕驊，便聽從對方指示開立投資指定帳戶，不料最終損失新台幣3百萬元。

自稱阮慕驊的網友在LINE對話中，非常親切地給予謝婦很多投資建議，也很關心她的生活狀況，因此謝婦不僅大方與對方分享自己購買的所有股票，還請他幫忙分析該怎麼操作更好；冒牌貨後來請謝婦與他助理聯繫，答應幫謝婦申請加入他的「財務翻倍計畫」群組，可獲得第一手投資資訊，保證獲利可觀。

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謝婦與助理聯繫，對方表示必須先跟申辦一個不會被金管會或銀行查稅的「專屬指定帳戶」，才能取得加入「財務翻倍計畫」資格；謝婦將300萬元匯入指定帳戶時，還聽從該助理建議，表示如被銀行行員問起匯款用途，一定要說該筆款項是修繕房屋費用，才不會被懷疑洗錢。

直到謝婦某天和女兒開心分享已加入財經專家的群組，馬上可以投資獲利，謝婦女兒發現母親是上了詐騙集團的當，趕快帶著母親去報案。

無獨有偶，另名年約50歲的蔡女士，也同樣是在Facebook社團看到標榜由名人吳淡如設立的投資社團，加入貼文提供的LINE帳號之後，便聽從對方指示註冊了一個不明投資網站，並聽從所謂的老師帶領，下單投資股票、原油、期貨等標的。

等到蔡女士要申請出金的時候，對方就以要下個月初才能申請為由再三推託，結果過沒幾天，蔡女士發現自己的投資帳號顯示金額為零，才驚覺遭到詐騙，陸續匯出超過100萬元的投資全都付諸流水。

經統計，去年有關假投資的案件數高達6600件，占所有詐騙案件數的5分之1強，較前年增加近35%，警方提醒，詐騙集團佯稱財經專家、假冒投資名嘴成立Facebook社團、LINE群組招攬民眾入群的伎倆時有所聞，請民眾一定要提高警覺，如果該名人身分經過Facebook認證，帳號旁邊會有藍色的打勾圖示，可以利用這個機制來辨識帳號真偽。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

民眾與騙徒的對話。（記者姚岳宏翻攝）

騙徒還教如被銀行行員問起匯款用途，一定要說該筆款項是修繕房屋費用，才不會被懷疑洗錢。（記者姚岳宏翻攝）

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