從廁所通風口潛入彩券行 男盜近70萬元刮刮樂

警方在林男家中搜出失竊的刮刮樂及彩券行的現金。（記者吳昇儒翻攝）

2023/03/05 09:33

〔記者吳昇儒／新北報導〕44歲林姓男子上個月26日凌晨潛入新北市汐止區新興路一家彩券行，搜刮近70萬元的刮刮樂及櫃檯內現金後，騎車逃逸。店家同日上午開店時，發現遭竊，立刻報警處理。警方調閱監視器鎖定林男，隔日將他逮捕到案，訊後依加重竊盜罪將林男移送地檢署偵辦。

新北市警汐止派出所接獲店家報案後，立刻通報鑑識小組到場採證，清查後發現共損失數千張刮刮樂，面額從5百到1百都有，另店內放置的1萬元現金也遭偷走；警方調閱周邊監視器，釐清案發時在附近徘徊的人車，並以車追人，認定凌晨3點騎車到該處的林男涉有重嫌，隨即向士林地檢署、地方法院聲請拘票及搜索票獲准。

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隔日凌晨，警方同年月27日凌晨持搜索票及拘票，至林男位於汐止區汐萬路一段333巷的住所，進行搜捕。林男見警方上門竟冒險從自家窗戶攀爬至頂樓逃逸，過程中造成左手中指肌腱有撕裂傷，最終仍被警方逮捕到案。

警方在其屋內搜出數千張刮刮樂，仍有大部分未刮開，還有數千元的硬幣，另也查扣林男犯案時所穿著的衣物。

林男到案後承認犯行，但仍有部分刮刮樂去向交代不明，僅稱有拿去兌換，但詳細的金額及數量已經記不清。警詢後，依加重竊盜罪將林男移送法辦。

警方調閱監視器鎖定林男行蹤。（記者吳昇儒翻攝）

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