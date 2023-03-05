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    二重疏洪道囂張飆仔衝過警防飆點 1飆仔自摔重傷

    新北警蘆洲分局今天凌晨遭一群飆仔高速衝過防飆點且拒絕攔停，一路從二重疏洪道五股段追入三重市區。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警蘆洲分局今天凌晨遭一群飆仔高速衝過防飆點且拒絕攔停，一路從二重疏洪道五股段追入三重市區。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/03/05 09:16

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警蘆洲分局今天凌晨在二重疏洪道執行防飆勤務，一群飆仔騎乘無消音器機車，高速衝過警方防制點挑釁，警方攔查帶頭飆仔不停，飆仔仍持續逆向、闖紅燈、競速等嚴重違規，但仍有3名飆仔加速逃逸，其中1名飆仔陳男摔車後，地面還刮出火花，陳男到院診出顱內出血、雙腳骨折，警方出示監視器，還原陳姓騎士因高速飆車，且未保持安全車距摔車，警方追捕時已保持安全車距，全案交由三重警分局調查。

    蘆洲警分局今天凌晨1時許在轄內易危險駕車路段，執行防制危險駕車勤務，駕警用巡邏車在五股區疏洪一路與疏洪六路、二重疏洪道執行防飆勤務。

    凌晨1時25分，一群飆仔騎乘拆除消音器、高速經過警方防制點挑釁，警方展開攔查，啟動警報器及警鳴器，針對帶頭飆車車輛實施攔查，但該群飆仔拒絕攔查、高速逃逸，期間還釀出跨越雙黃線、闖紅燈、競速等多項違規。

    4分鐘追捕過程中，飆仔車群聽聞警追捕陸續減速，仍剩下3輛機車加速逃逸，警方追捕至三重疏洪東路與中正北路570巷口，其中2車因高速未與同行機車保持安全距離，導致20歲陳姓騎士自摔，更寮所警車雖保持適當距離，煞車閃避自撞護欄後觸及陳男。

    陳男就近送醫後，因傷重轉院到林口長庚，被診斷出顱內出血，髖骨骨折、雙腳開放性骨折，全身多處挫傷，生命跡象穩定，持續住院估觀察。

    現場由第三方單位三重分局交通分隊處理，後續將依法調查偵辦，事故部分由三重分局交通分隊釐清雙方肇事責任。

    蘆洲警分局交通組初步了解，事發機車疑似因高速未與同行機車保持安全距離，自摔後員警雖有保持安全距離，但仍閃避不及；警方也公布追捕全程，顯示仍與拒絕攔停、自摔的機車保持1、200公尺安全距離。

    陳姓飆車族自摔傷重，警方公布監視器自清，澄清追捕時保持安全距離，車禍肇因由第三方釐清；圖為囂張飆仔挑釁警方、高速違規、拒捕。（記者吳仁捷翻攝）

    陳姓飆車族自摔傷重，警方公布監視器自清，澄清追捕時保持安全距離，車禍肇因由第三方釐清；圖為囂張飆仔挑釁警方、高速違規、拒捕。（記者吳仁捷翻攝）

    圖為囂張飆仔挑釁警方、高速違規、拒捕。（記者吳仁捷翻攝）

    圖為囂張飆仔挑釁警方、高速違規、拒捕。（記者吳仁捷翻攝）

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