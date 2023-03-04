新北17歲少年遭擄警逮11嫌 其中1人是烏來區長兒子

新北市新店區寶中路2日晚間驚傳擄人尋仇案件，新店警分局調查竟是竹聯幫網內互打。據悉，擄人的2名犯嫌為烏來區長與區代表之子。（記者闕敬倫翻攝）

2023/03/04 16:34

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店區寶中路2日晚間驚傳擄人尋仇案件，新店警分局獲報調查，發現竟是竹聯幫網內互打，起因為17歲劉少在網路與人嗆聲，之後遭押車擄走。警方3日凌晨尋獲劉少，並先後帶回涉案11人，警詢後依妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦。據悉，其中2名犯嫌為烏來區長周至剛與楊姓區代表之子，區長兒子已遭法院羈押。

新店寶中路某商業大樓前晚出現多輛賓士車及21名黑衣人，警方出動快打部隊，搜索查無違禁品，隨後將在場21人帶回盤查。

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新店警調查，劉少在新店寶橋路某公司上班，2日下午有多名男子闖入持刀棒猛砸，持刀棍打傷友人17歲孫少及19歲黃男，隨後將劉少押上車帶走。

警方晚間6時許先在轄內中興路攔查到4名犯嫌，8時許又在雙北地區找到另外2輛作案車，逮捕涉案的3人，3日凌晨尋獲劉少，發現他手部、臉部均有受傷，帶回押人的4名同夥，全案詢後依妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，本起擄人聚眾連環案疑為劉少護妻與仁堂成員在網上互嗆，才會爆發衝突，而擄人共犯21歲周男為現任烏來區長周至剛的兒子，因偵訊不配合聲押獲准；另一名共犯則是楊姓代表的兒子，因情節待查諭令請回。

據透露，周男2人過去疑涉犯毒品、傷害、詐欺等前科，時常在外與友人結伴惹事。

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