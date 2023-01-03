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    掐死親生兒？未婚媽媽恐伴屍16小時 警研判「她可能嚇壞了」

    幸女事隔16小時才報案，潘女則於圖後包廂內，伴隨男嬰屍體至警方登門。（記者張瑞楨翻攝）

    幸女事隔16小時才報案，潘女則於圖後包廂內，伴隨男嬰屍體至警方登門。（記者張瑞楨翻攝）

    2023/01/03 23:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市24歲未婚的潘姓女子昨天（2日）深夜約10時許於中區一家網咖包廂內生下男嬰，她請幸姓閨密來幫忙，不料，幸女打開包廂門，驚見潘女用跪姿、手放在男嬰脖子上（疑掐住男嬰頸部），想阻止已來不及；幸女今天（3日）下午報案，警方馳抵時，潘女還在包廂內，伴隨男嬰遺體恐長達16小時，警方研判說，潘女可能嚇壞了、驚慌不知所措，而有此一違反常理之舉。

    初步調查顯示，潘女昨天傍晚6時許，到台中市中區一家網咖（漫畫屋），租用包廂消費，當晚約10時，她透過通訊軟體，向閨密、乾妹妹幸姓女子求助說，她即將產子，來不及到醫院了，幸女趕緊跑到網咖，驚見潘女已經產下一名男嬰，且用跪姿「把手放在男嬰頸部」，幸女趕緊制止，但男嬰可能已無呼吸心跳。

    幸女幫潘女買止痛藥、黑色垃圾袋，見潘女把嬰兒遺體、胎盤等，全裝入垃圾袋，之後幸女返家休息，她直到今天下午2、3時，良心不安而報警，警方與救護人員迅速抵達包廂，潘女還在包廂內，包廂墊子也有血跡，卻不見嬰兒，警方詢問潘女，潘女說，放在角落的背包，警方打開背包，見裡面有黑色垃圾袋，袋內有嬰屍。

    潘女說法是，兒子誕生即死亡後，她當時給男嬰急救，並非掐頸，之後，她把男嬰大體、胎盤等，全裝入黑色垃圾袋，再把垃圾袋裝入背包。

    至於幸女部分，她返家休息之後，事隔約16小時，才向警方報案，警方懷疑幸女延遲報案，以及潘女伴屍如此漫長時間，都違反常理，主因可能是兩人都年僅24、23歲，都相當年輕，遇到這種事情慌張、嚇壞了，才會有這些違反常理的處置方式。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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