宜蘭縣新科「測速王」！1年狂抓5680違規 支援收銀破680萬

蘇澳鎮台2線蘭陽隧道南口測速照相桿拍到的違規件數，創下最近3年宜蘭縣「測速王」新高紀錄。（記者江志雄攝）

2023/01/03 20:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣新科「測速王」出爐，蘇澳鎮台2線蘭陽隧道南口100公尺處新設的固定式測速照相桿，去年抓到5680件違規，創下最近3年全縣「測速王」新高紀錄，罰鍰金額超過680萬元。

蘇澳鎮台2線蘭陽隧道南口路段車流量大，地方人士反映重型車輛多車速又快，警方去年1月增設固定式測速照相桿，取締南下超速車輛，啟用後第1年，拍到的違規件數就躍居全縣之冠。

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針對宜蘭縣新科「測速王」形成原因，警方分析，蘇澳鎮蘭陽隧道是國5蘇澳交流道及台2線通往南方澳、蘇花改重要動線，隧道北口路段速限70公里，南口剩60公里，南下車輛出隧道若未減速就會被拍照告發，隧道北口設有速限標誌，提醒用路人放慢車速以免受罰。

宜蘭縣目前有40支固定式測速照相桿，2020排行第1是南澳鄉台9線130公里又492公尺處，蘇花改觀音隧道南下的4271件，2021年礁溪鄉191線（國5側車道）北上4公里處的4823件，去年「測速王」取締件數超越前2年紀錄。

用路人一旦超速被製單告發，每張罰鍰1200元到2400元，一張罰單若以1200元計算，去年宜蘭縣「測速王」為縣庫帶來680萬元以上的進帳。

宜蘭縣「測速王」去年1月才裝置啟用。（記者江志雄攝）

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