為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭縣新科「測速王」！1年狂抓5680違規 支援收銀破680萬

    蘇澳鎮台2線蘭陽隧道南口測速照相桿拍到的違規件數，創下最近3年宜蘭縣「測速王」新高紀錄。（記者江志雄攝）

    蘇澳鎮台2線蘭陽隧道南口測速照相桿拍到的違規件數，創下最近3年宜蘭縣「測速王」新高紀錄。（記者江志雄攝）

    2023/01/03 20:07

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣新科「測速王」出爐，蘇澳鎮台2線蘭陽隧道南口100公尺處新設的固定式測速照相桿，去年抓到5680件違規，創下最近3年全縣「測速王」新高紀錄，罰鍰金額超過680萬元。

    蘇澳鎮台2線蘭陽隧道南口路段車流量大，地方人士反映重型車輛多車速又快，警方去年1月增設固定式測速照相桿，取締南下超速車輛，啟用後第1年，拍到的違規件數就躍居全縣之冠。

    針對宜蘭縣新科「測速王」形成原因，警方分析，蘇澳鎮蘭陽隧道是國5蘇澳交流道及台2線通往南方澳、蘇花改重要動線，隧道北口路段速限70公里，南口剩60公里，南下車輛出隧道若未減速就會被拍照告發，隧道北口設有速限標誌，提醒用路人放慢車速以免受罰。

    宜蘭縣目前有40支固定式測速照相桿，2020排行第1是南澳鄉台9線130公里又492公尺處，蘇花改觀音隧道南下的4271件，2021年礁溪鄉191線（國5側車道）北上4公里處的4823件，去年「測速王」取締件數超越前2年紀錄。

    用路人一旦超速被製單告發，每張罰鍰1200元到2400元，一張罰單若以1200元計算，去年宜蘭縣「測速王」為縣庫帶來680萬元以上的進帳。

    宜蘭縣「測速王」去年1月才裝置啟用。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣「測速王」去年1月才裝置啟用。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化縣年度10大測速桿曝光 這支狂抓1萬1719件獲封「桿王」
    2022/12/09 11:04

    彰化縣年度10大測速桿曝光 這支狂抓1萬1719件獲封「桿王」
    永康警公布「六三七科技精準執法地圖2.0」 16地點一次掌握
    2022/12/08 19:57

    永康警公布「六三七科技精準執法地圖2.0」 16地點一次掌握

    天冷吃薑母鴨後倒下！醫師曝一關鍵
    南投9支科技照相桿半月開單1975件 違規排行榜前3名曝光
    2022/12/03 07:08

    南投9支科技照相桿半月開單1975件 違規排行榜前3名曝光
    砂石車剋星！台16、台3線路口 超速、科技執法11/15開拍
    2022/10/19 14:00

    砂石車剋星！台16、台3線路口 超速、科技執法11/15開拍

    CEO開講》謝翠娟：2030社會願景 理性飲酒
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播