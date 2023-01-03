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    角頭遭狙殺恐引發幫派火拼？ 張善政：警方有預防準備

    桃園市長張善政臨時新增到桃園警分局視察，由桃園市警局局長許錫榮等人陪同聽取專案小組簡報，並於會後受接受媒體聯訪。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政臨時新增到桃園警分局視察，由桃園市警局局長許錫榮等人陪同聽取專案小組簡報，並於會後受接受媒體聯訪。（記者鄭淑婷攝）

    2023/01/03 14:56

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園黑幫「黑人家族」、綽號「黑人」的55歲角頭老大郭信一，2日傍晚5點多當街遭槍擊6槍身亡，桃園市長張善政今天原無公開行程，臨時新增到桃園警分局視察，由桃園市警局局長許錫榮等人陪同聽取專案小組簡報，受訪時媒體問及幫派角頭被狙殺，會否擔心引發幫派火拼？張善政表示，「對於預防類似事件，警方有準備」。

    張善政表示，來此除了感謝、慰問警方在跨年、即將來到的春節工作辛勞，也對警方投入偵辦槍擊案的辛勞表達感謝，當街行兇的確非常駭人聽聞，但治安是長長久久的工作，現在最重要的是將案情查個水落石出，之後將針對幫派賴以維生的行業進行有系統地整理及清查。

    他說，槍擊案發生沒多久，警局就向他通報狀況，他也請同仁與警方保持連繫，隨時掌握案情進展，基於非警察專業的考量，不該太早到警局，以免干擾警察同仁作業，因此選在今天下午、較適當的時間，警方已把第一時間該做的、要做的大致就緒後，才來此探視一下。

    媒體問及角頭被狙殺，會否擔心幫派火拼？槍手是否遣逃出境？張善政坦言，會有準備要預防類似事件、警方有準備，但細節不便多作說明並尊重警方專業，至於偵辦方向是否陷入膠著也不便評論，請外界不要有過多臆測，把案子放心交給警察同仁。

    桃園市長張善政（前左2）臨時新增到桃園警分局視察，由桃園市警局局長許錫榮（前左1）等人陪同聽取專案小組簡報。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政（前左2）臨時新增到桃園警分局視察，由桃園市警局局長許錫榮（前左1）等人陪同聽取專案小組簡報。（記者鄭淑婷攝）

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