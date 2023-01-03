元旦假期結束首日上班 國1路竹岡山路段撞況連連

元旦假期結束第1天上班，國道1號南向路竹岡山路段撞況連連，1個小時接連發生2起交通事故，造成4人受傷送醫救治。（民眾提供）

2023/01/03 11:35

〔記者蘇福男／高雄報導〕元旦假期結束第1天上班，國道1號南向路竹岡山路段撞況連連，1個小時接連發生2起交通事故，造成4人受傷送醫救治。

國道警察5隊初步調查，第1起事故發生在上午8點20分，楊男（29歲）駕駛轎車行經國1南向353.1公里岡山路段內側車道，疑因駕駛操作不當，以致車輛失控往外側偏移，撞擊外側車道陳女（45歲）的轎車後，再往內側移動，車頭撞擊內側車道另1部轎車，楊男的轎車側翻於內側車道，最後1部遭撞車輛則肇停卡在內側護欄上方。

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楊男全身多處擦傷，陳女臉部擦傷，警方將2人送醫治療，並對各造當事人酒測值均為0，事故於9點21分排除，全線恢愎通車。

第2起事故則發生在上午9點半，洪男（46歲）駕駛轎車行經國1南向341.8公里高科交流道內側車道，追撞前方吳男（34歲）的轎車，吳男轎車遭撞後滑行並側翻於外側車道，洪男轎車則失控往內偏移撞及內側護欄，並肇停於內側車道。

這起事故造成洪男、吳男頭部輕微受傷，警方送醫診治，洪男酒測值已達不能安全駕駛程度，吳男酒測值為零，事故於9點55分排除，全線恢愎通車，相關肇責尚待國道警方進一步釐清。

吳男轎車在國1南向341.8公里高科交流道路段遭撞後滑行，並側翻於外側車道。（民眾提供）

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