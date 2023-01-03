喝保力達第12次酒駕 超標2倍多從重改判

朱嫌第12次酒駕，被高雄高分院從重改判。（記者鮑建信攝）

2023/01/03 07:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕朱姓臨時工喝保力達藥酒後騎車被警方攔查，酒測值高達0.68毫克，比標準值高出2倍多，並為第12次酒駕，僅被依公共危險罪判刑7月，甚至比前2次還輕，檢方不服上訴，高雄高分院從重改判11月徒刑。

判決書指出，2022年1月19日下午5點30分，朱男在高雄市楠梓區德民市場外檳榔攤飲用保力達藥酒後，騎機車途經盛昌街，因行車不穩被攔查，員警懷疑他酒駕，帶回派出所檢測，每公升高達0.68毫克，比標準值0.25毫克高出2倍多。

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案經楠梓分局依公共危險罪嫌，將朱嫌移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

地院考量朱始終坦承犯行、學歷不高，及從事臨時工，每月工作15天，日薪約1000元，還要扶養1名領有輕度智障手冊子女、老人等一切情狀，勉強維持全家生計，量處有期徒刑7月。

檢方不服上訴指出，朱嫌為累犯，量刑太輕，無法產生嚇阻作用，要求從重改判。

高雄高分院開庭調查，朱嫌此次為第12次酒駕，前2次分別被判刑9月和10月，併執行刑1年4月，並在2020年12月底假釋出獄後再犯，構成累犯要件，因此改判徒刑11月，仍可上訴。

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